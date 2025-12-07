غدا أولى جلسة المحاكمة.. تفاصيل الجريمة اللآخلاقية ضد أطفــ.ال مدرسة الإسكندرية

تبدأ غدا الأحد أولى جلسات القضية التي شغلت الرأي العام قضية اغتيال البراءة والطفولة وانعدام الضمير والأخلاق والدين.. فلا يوجد كلمات توصف حجم الجرم المرتكب في حق اطفال ابرياء لم يتجاوزوا الـ 5 سنوات..

اولى جلسات المحاكمة

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية غدًا الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعــ..ــتداء على طلاب مدرسة الإسكندرية للغات لبدء فصل جديد في القضيــ...ــة التي شغلت الرأي العام بمحافظة الإسكندرية.

إحالة المتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية

وقرر المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، إحالة المتــ...ــهم بالتــ..ــعدي على خمسة أطفال من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال بالمدرسة الدولية الشهيرة، إلى محكمة جنــ..ــايات الإسكندرية، وذلك لمحاكمته بتهمتي الخطــ..ــف وهتــ..ــك العــ..ــرض.

وتضمن قرار الإحالة اتهــام العامل، الذي يعمل في مهنة «جنايني» بمدرسة الإسكندرية للغات، بخطــ..ــف المجــ..ــني عليهم وعددهم خمسة أطفال، عن طريق التحــ..ــايل، وارتكاب جريمــ..ــة هتــ..ــك العــ..ــرض داخل إحدى الغرف الملحقة بحديقة المدرسة.

الاعتداء متكرر

وكشفت التحقيقات أن المتــ..ــهم اعتــ..ــدى على الأطفال أكثر من مرة، وكان يرتكب أفعاله صباحًا قبل بدء الطابور المدرسي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم، مستغلاً عمله داخل المدرسة، تمكن خلال عام 2025 من استدراج خمسة أطفال، ثلاث فتيات وولدين، إلى غرفة جانبية “غرفة الجنايني” وهي ملحقة بفناء المدرسة، في منطقة بعيدة عن كاميرات المراقبة وأعين المشرفين.

وحسب ما ورد في أمر الإحالة، كان المتــ..ــهم يستغل براءة الأطفال وحداثة سنهم، موهمًا إياهم باللهو واللعب، ليتمكن من إبعادهم عن المشرفين وأعين الكاميرات.

تفاصيل قرار الإحالة

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن الجــ..ــرائم التي ارتُكبت لم تكن واقعة منفردة، بل تكررت لعدة مرات بحق الضــ..ــحايا، وجميعهم مواليد عام 2020 لم يتجاوز عمرهم خمس سنوات، مستغلاً عدم قدرتهم على التمييز أو الإدراك.

وقد أثبت تقرير الطب الشرعي وقوع اعتداءات كاملة على الأطفال داخل محيط مؤسسة تعليمية كان يفترض أنها الأكثر أمانًا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم عدة اتهامات خطيرة، من بينها: خطــ ــف الأطفال بالتحايل وإبعادهم عن المشرفين، وهتــ..ــك العرض بالقوة.

وبناءً عليه تقرر إحالة المتــ..ــهم إلى محكمة الجنايات بالإسكندرية لتبدأ أولى جلسات المحاكمة الاثنين المقبل.

القضـ..ـية فتحت الباب للمطالبة بتشديد الرقابة داخل المؤسسات التعليمية، وإعادة تقييم أنظمة الحماية والأمان فيها، لضمان ألا تتكرر مثل هذه المآســ..ــي التي سلــ..ــبت خمسة أطفال براءتهم، وتركت المجتمع كله في حالة صــ..ــدمة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم عدة اتهامات خطيرة، من بينها:

خطف الأطفال بالتحايل وإبعادهم عن متولي رعايتهم.

هتك عرض طفلة بالقوة مستغلاً كونه خادمًا لدى المدرسة ومسؤولًا عن المساعدة في رعاية الأطفال داخل الفناء.

و أصدر المستشار خالد جلال، المحامي العام لنيابة المنتزه الكلية، قرارًا بـإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته وفق مواد الاتهام، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وندب محامٍ للدفاع عنه وفقًا لنظام الدور، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلان المتهم بأمر الإحالة وقائمة أدلة الإثبات.