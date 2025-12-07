قرار عاجل بشأن 124 متهما بالانضمام لجماعة محظورة في التجمع

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 124 متهم بالانضمام لخلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابيين في القضية 2976 لسنة 2021 حصر امن دولة المقيدة برقم 12924 لسنة 2024 التجمع الخامس، لجلسة 11 فبراير المقبل.

محاكمة 124 متهما بالانضمام لجماعات محظورة

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الإداري لجماعه الاخوان وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.