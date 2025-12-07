قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

السكتيوي يحسم الجدل ويُعلن بنعبيد حارسًا أول أمام السعودية في كأس العرب

طارق السكتيوي
طارق السكتيوي
إسلام مقلد

أغلق طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب، ملف الجدل المثار حول هوية الحارس الأول لأسود الأطلس في بطولة كأس العرب، بعدما أعلن بشكل رسمي أن المهدي بنعبيد هو الحارس الأساسي في البطولة، مؤكدًا أن مشاركته المتأخرة في قطر كانت السبب الوحيد وراء الدفع بصلاح الدين شهاب في المباراة الأولى أمام جزر القمر.

وجاء تصريح السكتيوي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة المغرب أمام السعودية، المقررة غدًا الإثنين، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العرب المقامة في قطر، حيث قال: "تابعت كل النقاشات التي دارت حول مركز الحراسة، وأؤكد أن بنعبيد هو الحارس الأول. تأخره في الوصول إلى قطر فقط هو ما دفعنا للاعتماد على شهاب في البداية، لكن الآن بنعبيد سيكون حاضرًا أمام السعودية".

وأضاف السكتيوي بلهجة حاسمة: "أنا من يختار لاعبي المنتخب، ولا أخضع لأي ضغوطات من أي جهة".

ظروف التأهل

وفيما يتعلق بمباراة السعودية، أوضح مدرب الأسود أن ظروف المنتخب السعودي أفضل بفضل ضمان التأهل مبكرًا واستقراره الفني، مقابل أن المنتخب المغربي لم يحظ بالوقت الكافي للاستعداد، قائلاً: "نحن بالكاد اجتمعنا مؤخرًا، وبعض اللاعبين لم يخوضوا سوى تدريب واحد معًا. لا أبحث عن أعذار، لكن هذا هو الواقع".

تحقيق الفوز

ورغم ذلك، شدد السكتيوي على أن المنتخب المغربي يدخل مواجهة السعودية بهدف واحد فقط: "سنلعب من أجل الفوز وتحقيق الصدارة، مع كامل الاحترام لقوة المنتخب السعودي".

ويحتل منتخب المغرب المركز الثاني في جدول المجموعة برصيد 4 نقاط، خلف المتصدر السعودية، بينما يأتي منتخبا عمان بنقطة وحيدة، وجزر القمر دون رصيد، في المركزين الثالث والرابع.

