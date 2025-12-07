مصر تفوز بتنظيم البطولة الأفريقية للمصارعة 2026 بالإسكندرية

تلقى الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة سعيد صلاح خطابا رسميا من الاتحاد الدولي للعبة يفيد بالموافقة على تنظيم واستضافة مصر بطولة إفريقيا لعام 2026 للناشئين والشباب والكبار، والتي ستقام في مدينة الإسكندرية.

فاز الملف المصري المقدم لاستضافة وتنظيم البطولة الأفريقية للمصارعة بعد منافسة شرسة مع الجزائر والكونغو، وذلك بعد إشادة كبيرة من جانب لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الدولي للمصارعة التي زارت مصر للتأكد من جودة المنشآت الرياضية وجاهزيتها لاستضافة هذا الحدث القاري الكبير.

كما تم التأكد من كافة التفاصيل اللوجستية الخاصة بالإستضافة مثل الفنادق والمرافق، بالإضافة إلى وجود سابقة تنظيم مصر العديد من البطولات القارية والدولية، والتي حصلت على إشادات دولية في هذا الشأن، مما جعل مصر الخيار الأمثل لتنظيم البطولة الأفريقية للمصارعة.

وقال سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، إن هذا الفوز يعد نتيجة طبيعية للجهود المستمرة التي يبذلها الاتحاد المصري في تطوير اللعبة على كافة الأصعدة، مضيفا أن مصر تمتلك بنية تحتية رياضية متميزة ولاعبين مميزين سيكونون قادرين على تقديم أفضل مستوى للبطولة.