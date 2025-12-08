معبد هابو يزدهر من جديد بألوان فريدة.. تفاصيل

أجرت الإدارة المركزية لترميم وصيانة الآثار والمتاحف بالمجلس الأعلى للأثار، أعمال الترميم والصيانة بمقصورة البراديس معبد هابو بالأقصر، استكمالًا لجهود الإدارة المركزية لترميم وصيانة الآثار والمتاحف في حماية التراث المصري وصونه.

معبد هابو بالأقصر



أوضحت الإدارة المركزية لترميم وصيانة الآثار والمتاحف، أن تتواصل أعمال الترميم داخل معبد هابو بالقرنة بمحافظة الأقصر، وذلك ضمن خطة الصيانة الدورية التي تهدف للحفاظ على نقوش المعبد وألوانه الفريدة وعناصره المعمارية المميزة.

أوضحت الإدارة، أن مقصورة البراديس معبد هابو بالأقصر من العناصر المهمة داخل المعبد، حيث تخضع حاليًا لأعمال ترميم علمية دقيقة.

أفادت أن أعمال الترميم شملت، التنظيف الميكانيكي لإزالة الأتربة والرواسب السطحية، معالجة طبقات اللون وتثبيت الأجزاء الضعيفة، صيانة الشقوق ومناطق الضعف، متابعة دورية لحالة الحفظ لحمايتها من العوامل البيئية، صيانة مستمرة لضمان استقرار النقوش والألوان على المدى الطويل.



تابعت قائله: إنها تُنفَّذ هذه الأعمال بالتواجد الميداني الدائم لأخصائيي الترميم والصيانة بالموقع، حرصًا على الحفاظ على التراث الأثري الفريد لمحافظة الأقصر.

