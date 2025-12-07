قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة
أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة
حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة
رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق
وكالة الطاقة تكشف فقدان مفاعل تشيرنوبل قدرته على احتواء الإشعاع بعد ضربة مسيرة
أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
آخر الأوضاع بالقطاع| طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية.. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر
محكوم عليه في قضية.. ضبط سيدة ادعت القبض على شقيقها دون وجه حق ببني سويف
مدبولي يشارك في المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية الفاو غدا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رابط نتيجة مسابقة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر 2025.. استعلم الآن

رابط نتيجة مسابقة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر 2025. استعلم الآن
رابط نتيجة مسابقة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر 2025. استعلم الآن
رشا عوني

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل (4474) وظيفة معلم مساعد رياض أطفال لصالح الأزهر الشريف عبر بوابة الوظائف الحكومية .

وشملت الوظائف المعلنة 4474 وظيفة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الأزهر لتوفير كوادر تعليمية مؤهلة لدعم العملية التعليمية في رياض الأطفال.

نتيجة مسابقة 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر، رابط مباشر - تليجراف مصر
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

نتيجة وظائف معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر

يمكن للمتقدمين للمسابقة ، معرفة نتيجة مسابقة وظائف معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر من خلال بوابة الوظائف الحكومية .. 

اضغط على الرابط التالي للحصول على النتيجة فوراً .. 

https://jobs.caoa.gov.eg/ 

خطوات الاستعلام عن النتيجة

  1. الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية .. اضغط هنا
  2. اختيار وظيفة: “معلم مساعد رياض أطفال – الأزهر 2025”.
  3. إدخال الرقم القومي (14 رقمًا) ورقم التسجيل الخاص بالمتقدم.
  4. الضغط على زر “استعلام / عرض النتيجة”.
  5. ستظهر حالة النتيجة: “مقبول”، “راسب”، أو “دعوة لاختبار” حسب أداء كل متقدم.

إجراءات التعيين 

 

المتقدمون الناجحون سيخضعون لإجراءات التعيين الرسمية وفقًا لكل محافظة ونشاط الإدارة التعليمية المعنية.

فتح باب التظلمات غداً

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارةأن المتقدمين يمكنهم الاستعلام عن النتيجة باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل، ومن المقرر أن يتم فتح باب التظلمات اعتبارًا من غدٍ ولمدة أسبوعين عبر البوابة ذاتها.

كان الجهاز قد أعلن عن المسابقة في 27 مارس الماضي، وتلقى طلبات التقديم إلكترونيًا عبر البوابة خلال الفترة من 17 حتى 30 أبريل الماضي.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظيفة معلم مساعد رياض أطفال مسابقة وظئفة معلم مساعد رياض اطفال وظائف بالازهر الشريف وظائف خالية بوابة الوظائف الحكومية

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

وزير البيئة والطاقة اليوناني ستافروس باباستاف

وزير يوناني: التعاون بين أثينا وواشنطن يعيد تشكيل مستقبل الطاقة في أوروبا

نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نجل الرئيس الأمريكي: ترامب قد ينسحب من دعم أوكرانيا

الرئيس الفرنسي يهدد بفرض رسوم جمركية على غرار "ترامب"

بعد عودته من الصين.. الرئيس الفرنسي يهدد بفرض رسوم جمركية على غرار ترامب

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

