رابط نتيجة مسابقة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر 2025.. استعلم الآن

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل (4474) وظيفة معلم مساعد رياض أطفال لصالح الأزهر الشريف عبر بوابة الوظائف الحكومية .

وشملت الوظائف المعلنة 4474 وظيفة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الأزهر لتوفير كوادر تعليمية مؤهلة لدعم العملية التعليمية في رياض الأطفال.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

نتيجة وظائف معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر

يمكن للمتقدمين للمسابقة ، معرفة نتيجة مسابقة وظائف معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر من خلال بوابة الوظائف الحكومية ..

اضغط على الرابط التالي للحصول على النتيجة فوراً ..

https://jobs.caoa.gov.eg/

خطوات الاستعلام عن النتيجة

الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية .. اضغط هنا اختيار وظيفة: “معلم مساعد رياض أطفال – الأزهر 2025”. إدخال الرقم القومي (14 رقمًا) ورقم التسجيل الخاص بالمتقدم. الضغط على زر “استعلام / عرض النتيجة”. ستظهر حالة النتيجة: “مقبول”، “راسب”، أو “دعوة لاختبار” حسب أداء كل متقدم.

إجراءات التعيين

المتقدمون الناجحون سيخضعون لإجراءات التعيين الرسمية وفقًا لكل محافظة ونشاط الإدارة التعليمية المعنية.

فتح باب التظلمات غداً

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارةأن المتقدمين يمكنهم الاستعلام عن النتيجة باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل، ومن المقرر أن يتم فتح باب التظلمات اعتبارًا من غدٍ ولمدة أسبوعين عبر البوابة ذاتها.

كان الجهاز قد أعلن عن المسابقة في 27 مارس الماضي، وتلقى طلبات التقديم إلكترونيًا عبر البوابة خلال الفترة من 17 حتى 30 أبريل الماضي.