صفقة خيالية على Beats Studio Pro.. خصم 51% يجعل السماعات الراقية في متناول الجميع

صفقة أمازون الحالية على سماعات Beats Studio Pro تحوّل هذه السماعات الرائدة من منتج بسعر مرتفع إلى واحدة من أفضل الفرص لعشاق الصوتيات، بعد هبوط السعر بأكثر من النصف مع الحفاظ على كامل قدرات العزل النشط والصوت المحيطي وعمر البطارية الطويل.

مع خصم 51% تصبح Beats Studio Pro ضمن فئة “لا تُفوت” لكل من يريد سماعات رأس فاخرة بسعر أقل من كثير من السماعات المتوسطة.

خصم 51% وسعر أقل من 170 دولارًا

وفقًا للتقرير، تُباع Beats Studio Pro الآن على أمازون بخصم ضخم قدره 180 دولارًا عن السعر الأصلي الذي يدور حول 350 دولارًا.

يخفض هذا التخفيض السعر الفعلي إلى أقل من 170 دولارًا، وهو رقم يقرّب سماعات الفئة العليا هذه من أسعار بعض السماعات المتوسطة، ويجعلها خيارًا جذابًا لكل من كان ينتظر صفقة كبيرة قبل الشراء.

صوت غني مع باس عميق وSpatial Audio

تُقدَّم Beats Studio Pro كسماعات الرأس الأعلى في تشكيلة Beats حاليًا، مع توقيع صوتي يجمع بين باس عميق واضح وتفاصيل جيدة في الطبقات المتوسطة والعليا.

كما تدعم السماعات تقنية الصوت المكاني Spatial Audio مع تتبّع حركة الرأس، ما يمنح تجربة صوت ثلاثية الأبعاد أكثر غمرًا عند مشاهدة المحتوى المدعوم أو الاستماع إلى المقاطع المسجَّلة بهذه التقنية.

عزل ضوضاء نشط قوي مع شفافية عملية

تتضمن السماعات نظام عزل ضوضاء نشط ANC من فئة عالية، قادرًا على حجب معظم الضوضاء اليومية في المواصلات أو المكاتب، ما يجعلها مناسبة للعمل والسفر.

ورغم أن التقرير يشير إلى أن أداء العزل لا يصل تمامًا إلى مستوى طرازات سوني وبوز الأعلى، فإنه يظل قويًا بما يكفي لمعظم الاستخدامات، خاصة مع وجود وضع الشفافية الذي يسمح بسماع ما حولك عند الحاجة.

بطارية حتى 40 ساعة وشحن سريع

من أبرز نقاط القوة في Beats Studio Pro عمر البطارية؛ إذ يمكنها الصمود حتى 40 ساعة تشغيل مع إيقاف ANC، وأقل قليلًا مع تفعيله.

كما تدعم تقنية الشحن السريع، حيث يمنحك شحن مدته 10 دقائق حتى 4 ساعات تقريبًا من الاستماع، ما يجعلها عملية للرحلات الطويلة والاستخدام اليومي المكثف.

مبيعات قوية وتحذير من نفاد العرض

يشير التقرير إلى أن العرض الحالي يحمل إشارة “الصفقة تُباع بسرعة” على أمازون، مع أكثر من 10 آلاف وحدة مباعة خلال الشهر الأخير وحده.

يوحي هذا الزخم بأن التخفيض لن يستمر طويلًا، وأن من يفكر في اقتناء السماعات قد يحتاج لاتخاذ قرار سريع قبل عودة السعر إلى مستواه المعتاد أو اقتراب المواسم التالية للعروض.

لمن تُنصح هذه السماعات؟

تُعتبر Beats Studio Pro خيارًا مناسبًا لثلاث فئات أساسية وهم من يريد سماعات رأس فاخرة للصوتيات اليومية والعمل والسفر بعزل جيد وسعر أقل من 200 دولار، و مستخدمو آيفون الباحثون عن تكامل سلس مع دعم Spatial Audio وتجربة صوت محسّنة مع أنظمة آبل، دون دفع ثمن AirPods Max.

ومن يفضّل تصميم Beats ولغتها البصرية لكن يريد مواصفات قريبة من منافسي سوني وبوز بسعر أقل في فترات الخصومات.

ومع خصم 51% الحالي، تتحول Beats Studio Pro إلى واحدة من أقوى صفقات سماعات الرأس اللاسلكية في نهاية 2025، خاصة لمن كان ينتظر اللحظة المناسبة للترقية من سماعات أذن عادية إلى تجربة صوت أعلى مستوى.