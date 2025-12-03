"أمازون" تسرع سباق الذكاء الاصطناعي بإطلاق جيل جديد من الرقائق

تسابق وحدة الحوسبة السحابية لدى "أمازون دوت كوم" الزمن لإطلاق أحدث نسخة من رقاقة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، في محاولة متجددة لبيع عتاد قادر على منافسة منتجات "إنفيديا" و"جوجل".

الرقاقة المسرّعة، التي تحمل اسم "تراينيوم 3" (Trainium3)، جرى تركيبها مؤخراً في عدد من مراكز البيانات، وستُتاح للعملاء بدءاً من الثلاثاء، وفق ما قال ديف براون، نائب رئيس "أمازون ويب سيرفيسز"، في مقابلة. وأضاف: "مع دخولنا أوائل العام المقبل، سنبدأ بالتوسع بسرعة كبيرة جداً".

يعدّ تطوير هذه الشريحة جزءاً أساسياً من استراتيجية "أمازون" لتمييز نفسها في عالم الذكاء الاصطناعي. فرغم أن "أمازون ويب سيرفيسز" أكبر مزود لخدمات الحوسبة السحابية وتخزين البيانات، فإنها تكافح لفرض الهيمنة نفسها بين أبرز مطوّري أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ تفضّل بعض الشركات استخدام خدمات "مايكروسوفت"، ذات العلاقة الوثيقة بشركة "أوبن إيه آي"، أو خدمات "جوجل" التابعة لـ"ألفابت".

وارتفعت أسهم "أمازون" بنسبة 1.6% إلى 237.71 دولار عند الساعة 11:09 صباحاً في نيويورك. وقلّصت أسهم "إنفيديا" مكاسبها، بينما هبطت أسهم منافستها "إيه إم دي" إلى مستوى متدنٍّ خلال الجلسة.