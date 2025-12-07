محكوم عليه في قضية.. ضبط سيدة ادعت القبض على شقيقها دون وجه حق ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام قوة أمنية بمديرية أمن بني سويف بإلقاء القبض على شقيقها وتفتيش منزله بدون وجه حق والاستيلاء على متعلقاته الشخصية.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 2 / الجارى ووفقاً لإجراءات مقننة تم ضبط (مالك محل ملابس "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف) على خلفية اتهامه فى إحدى القضايا ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى إطار من الشرعية والقانون ودون تجاوز وتم عرضه على النيابة العامة والتى قررت حبسه على ذمة القضية.

وأمكن ضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ، وبمواجهتها أقرت بادعائها الكاذب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





