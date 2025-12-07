قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيلاروسيا: ليتوانيا تتلاعب بالطائرات المسيرة للحصول على أموال أوروبية
يوسف الحسيني يقوم بتجربة حية لها.. رئيس مصنع قادر يكشف تفاصيل سيارة ميني بورش الكهربائية
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل من البيت.. الرابط والخطوات
وزير الإسكان: ما حدث خلال 10 سنوات الماضية يمثل تنمية عمرانية شاملة
الكشف والعلاج مجانا.. فحص 1081 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ
وزير الإسكان: 3 جامعات تعمل في مدينة العلمين الجديدة وبها طلاب وأعضاء هيئة تدريس
آخر تحديث.. أسعار الذهب مساء اليوم الأحد
مش مجرد لاعب ده قصه كفاح واسم مصر.. عمرو الليثي يدعم صلاح برسالة مؤثرة
سعر الذهب الآن.. تراجع طفيف لعيار 21 وتوقعات بصعود قياسي نحو 5000 دولار
لا تخافوا.. وزير الشباب يوجه رسالة للسباحين واللاعبين
طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبير الشرقاوي: مسرحية بالنشيد الإسرائيلي داخل مدرسة دولية.. وتعليقي يعود لواقعة قديمة حدثت قبل عام 2016

عبير الشرقاوي
عبير الشرقاوي

علّقت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، على الجدل الذي أثير حول منشورها الأخير بشأن مدرسة نجلها الدولية، مشددة على أن ما كتبته لا يتعلق بحادث وقع مؤخرًا، وإنما يعود إلى واقعة قديمة حدثت قبل عام 2016 أثناء فترة دراسة ابنها في إحدى المدارس الدولية.

أرض إسرائيل

وأوضحت عبير الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن سبب إعادة نشر هذه القصة الآن جاء تزامنًا مع ما جرى تداوله مؤخرًا من مآسٍ وانتهاكات تعرض لها أطفال في مدرسة دولية أخرى، قائلة إنها فوجئت في ذلك الوقت بابنها يعود إلى المنزل ويخبرها: "إحنا ما انتصرناش في حرب أكتوبر"، لافتة إلى أنه أخبرها بأن معلميه حدثوه عن نص ورد في التوراة يفيد بأن "أرض إسرائيل تمتد من النيل إلى الفرات".

وأضافت عبير الشرقاوي، أنها أوضحت له حينها أن هذه المعلومات غير صحيحة ومخالفة للتاريخ، مؤكدة له أن المصريين أيضًا "من نسل إبراهيم" وأن ما تلقّاه مجرد أفكار مغلوطة، موضحة أن إدارة المدرسة كانت تستعد وقتها لتقديم مسرحية مدرسية تتضمن إلقاء شعر عن حلم "دولة إسرائيل الكبرى"، بالإضافة إلى تضمين جزء من النشيد الوطني الإسرائيلي داخل العرض، بينما كان الزي المقرر باللونين الأبيض والأزرق المرتبطين بالرموز الإسرائيلية.

وأكدت عبير الشرقاوي، أنها اعترضت بشدة على هذه المحتويات، ما دفع الإدارة إلى منع المسرحية بالكامل وتغيير الزي الخاص بها، مشيرة إلى أن المدارس الدولية لا تعتمد كتب التاريخ التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية، لكنها تستخدم مناهج تاريخ أجنبية، وهو النظام الذي كان معمولًا به خلال الفترة التي درس فيها نجلها، مشددة على ضرورة مراجعة المناهج الأجنبية في المدارس الدولية لضمان عدم تمرير أي أفكار موجهة أو معلومات مشوهة إلى الطلاب.

عبير الشرقاوي الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي إسرائيل مسرحية مدرسية التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في عدة مناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في هذه المناطق

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7

رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7

ترشيحاتنا

متى يظهر لك قرينك

متى يظهر لك قرينك من الجن؟.. احذر هذا الفعل يجعلك تراه أمامك

دار الإفتاء

الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة في صورة أدوية وكشف طبي لعلاج الفئات الفقيرة

أخذ دواء للحمل بتوأم

هل يجوز أخذ دواء للحمل بتوأم؟.. اعرف شروط وضوابط تحديد نوع الجنين

بالصور

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

فيديو

مرض الفنانة جميلة عزيز

كواليس مؤلمة.. جميلة عزيز تروي قصة مرضها ولحظات الانهيار وموقف أشرف زكي

ايمان عبد اللطيف

السبب مجهول .. زوج يتخلص من زوجته بعد 120 يوم زواج

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد