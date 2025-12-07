عبير الشرقاوي: مسرحية بالنشيد الإسرائيلي داخل مدرسة دولية.. وتعليقي يعود لواقعة قديمة حدثت قبل عام 2016

علّقت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، على الجدل الذي أثير حول منشورها الأخير بشأن مدرسة نجلها الدولية، مشددة على أن ما كتبته لا يتعلق بحادث وقع مؤخرًا، وإنما يعود إلى واقعة قديمة حدثت قبل عام 2016 أثناء فترة دراسة ابنها في إحدى المدارس الدولية.

أرض إسرائيل

وأوضحت عبير الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن سبب إعادة نشر هذه القصة الآن جاء تزامنًا مع ما جرى تداوله مؤخرًا من مآسٍ وانتهاكات تعرض لها أطفال في مدرسة دولية أخرى، قائلة إنها فوجئت في ذلك الوقت بابنها يعود إلى المنزل ويخبرها: "إحنا ما انتصرناش في حرب أكتوبر"، لافتة إلى أنه أخبرها بأن معلميه حدثوه عن نص ورد في التوراة يفيد بأن "أرض إسرائيل تمتد من النيل إلى الفرات".

وأضافت عبير الشرقاوي، أنها أوضحت له حينها أن هذه المعلومات غير صحيحة ومخالفة للتاريخ، مؤكدة له أن المصريين أيضًا "من نسل إبراهيم" وأن ما تلقّاه مجرد أفكار مغلوطة، موضحة أن إدارة المدرسة كانت تستعد وقتها لتقديم مسرحية مدرسية تتضمن إلقاء شعر عن حلم "دولة إسرائيل الكبرى"، بالإضافة إلى تضمين جزء من النشيد الوطني الإسرائيلي داخل العرض، بينما كان الزي المقرر باللونين الأبيض والأزرق المرتبطين بالرموز الإسرائيلية.

وأكدت عبير الشرقاوي، أنها اعترضت بشدة على هذه المحتويات، ما دفع الإدارة إلى منع المسرحية بالكامل وتغيير الزي الخاص بها، مشيرة إلى أن المدارس الدولية لا تعتمد كتب التاريخ التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية، لكنها تستخدم مناهج تاريخ أجنبية، وهو النظام الذي كان معمولًا به خلال الفترة التي درس فيها نجلها، مشددة على ضرورة مراجعة المناهج الأجنبية في المدارس الدولية لضمان عدم تمرير أي أفكار موجهة أو معلومات مشوهة إلى الطلاب.