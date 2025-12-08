أخبار محافظة الوادي الجديد: نائب المحافظ تلتقي وفدًا يابانيًا والمحافظ يجري حركة تغييرات موسعة بقرى مركز الداخلة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي وفدًا يابانيًا من وحدة "المدارس المصرية اليابانية

التقت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، وفدًا من الخبراء اليابانيين المتخصصين بوحدة المدارس المصرية اليابانية، فى زيارة هى الأولى من نوعها للمحافظة والتي تستمر لمدة أسبوع، بحضور الأستاذة أماني صفوت مدير إدارة المدرسة.

تأتي هذه الزيارة في إطار الشراكة المثمرة بين وزارتي التربية والتعليم المصرية واليابانية و هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تحقيق أعلى معايير الجودة في تطبيق النموذج الياباني المتميز في التعليم.

و أوضحت نائب المحافظ أن هذه الزيارة تمثل خطوة هامة لتقييم و تطوير كافة عناصر العملية التعليمية، وبحث خطة التوسع في إنشاء فروع للمدرسة بالمراكز بالتزامن مع أعمال الإنشاءات الجارية بفرع مركز الداخلة؛ وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.

محافظ الوادي الجديد يجري حركة تغييرات موسعة بقرى مركز الداخلة

أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، قرارًا إداريًا يتضمن إجراء حركة تغييرات واسعة داخل عدد من المناصب القيادية بقرى مركز الداخلة، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تحت إشراف الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز ومدينة الداخلة.

تعديلات في مناصب رؤساء القرى

شملت الحركة تكليف عدد من رؤساء القرى بمهام جديدة تتناسب مع خبراتهم، حيث تم:

تكليف محمد أحمد محمود، رئيس قرية الراشدة، للعمل نائبًا ثانيًا لرئيس المركز.

تكليف محمود عبد الكريم، رئيس قرية المعصرة، للعمل مساعدًا لرئيس المركز.

تعيين محاسن محمد رئيسًا لقرية غرب الموهوب.

كما تقرر:

تكليف محمد سفينة إسماعيل، رئيس قرية الشيخ والي، للعمل رئيسًا لقرية الجديدة.

تكليف محمود عبد الرحمن جبالي، رئيس قرية الهنداو، للعمل رئيسًا لقرية الراشدة.

تكليف إمام محمود إمام، سكرتير قرية الموهوب، للعمل رئيسًا للقرية.

تكليف حسن إبراهيم حسن، رئيس قرية الموشية، للعمل رئيسًا لقرية المعصرة.

تكليفات جديدة ضمن الهيكل الإداري

وفي إطار دعم المنظومة الخدمية، شمل القرار أيضًا:

تكليف محمد عبد الله علي، رئيس قرية بدخلو، للعمل رئيسًا لقرية الهنداو.

تكليف سيد فاروق سفينة رئيسًا لقرية الصحوة.

تكليف سامية محمد حنفي رئيسًا لقرية الشيخ والي.

تكليف محمد صابر عشماوي رئيسًا لقرية الموشية.

تعيين هاشم أحمد حسن، رئيس قرية القلمون، للعمل رئيسًا لقرية بدخلو.

تكليف عبد الرسول سعد مهدي، سكرتير قرية أسمنت، للعمل رئيسًا لقرية القلمون.

أهداف الحركة الجديدة

وأكد اللواء محمد الزملوط أن هذه التغييرات تستهدف تعزيز منظومة العمل المحلي وضخ دماء جديدة قادرة على تنفيذ خطط التنمية داخل قرى مركز الداخلة، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهته، أوضح الدكتور ياسر محمود أن الحركة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة ترتيب الهيكل الإداري بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال وتحسين جودة الخدمات اليومية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييمًا دقيقًا لأداء القيادات الجديدة داخل القرى لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة تجارية هادئة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات تكفي احتياجات المواطنين. وتُظهر المؤشرات استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع جهود المحافظة لدعم الأسواق والحد من أعباء المعيشة.

أسعار المواد الغذائية الأساسية

سكر (1 كجم): 33 جنيهًا

مكرونة (400 جرام): 15 جنيهًا

الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا

لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا

شكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا

شكارة شعرية: 190 جنيهًا

دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا

زيت (1 لتر): 55 جنيهًا

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا

سمن (2 كجم): 130 جنيهًا

الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا

الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا

كرتونة البيض: 160 جنيهًا

شاي حجم كبير: 50 جنيهًا

اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا

الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات متنوعة لطرح السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إقامة معارض للمواد الغذائية بأسعار تنافسية، ودعم التعاون مع المزارعين لتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة.

وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على توافر السلع للمواطنين بشكل دائم في مختلف مراكز المحافظة.

وتشهد محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمتابعة حركة الأسواق ومراقبة الأسعار، في ظل سعي الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون ارتفاعات مفاجئة.

وتعمل الجهات المعنية على تكثيف حملات الرقابة وتشجيع المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة. ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الأسر، مع تعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لضمان تدفق السلع يوميًا في الأسواق.