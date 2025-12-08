سفير باكستان بالقاهرة: ندعم دول شمال أفريقيا منذ استقلالها

قال عامر شوكت، سفير باكستان في القاهرة، إن مجموعة دي 8 تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول النامية، مشيرًا إلى أهمية تقليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء، واستغلال الأسواق الكبيرة للمنتجات الحلال، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص لتبادل الفرص التجارية تحت رعاية الحكومات.

أوضح السفير، خلال لقاء خاص مع الدكتورة منى شكر، في برنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن باكستان كانت داعمة لدول شمال أفريقيا منذ استقلالها عام 1947، وواصلت دعمها لمصر ودول المغرب العربي، مشيرًا إلى أن التركيز الحالي ينصب على التجارة والاقتصاد والدفاع والاستثمار، مضيفا أن باكستان نظمت معرضًا في القاهرة لعرض منتجاتها على دول أفريقية عدة، ما يعكس اهتمامها المتزايد بالمنطقة.

أشار السفير إلى أن باكستان تحافظ على علاقات قوية مع جميع شركائها، دون أن تكون العلاقة مع طرف على حساب آخر، مؤكداً التوازن في العلاقات مع الدول العربية والغربية، بما فيها الصين والولايات المتحدة وروسيا.

