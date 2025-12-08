الاقتصاد السعودي ينمو 4.8% في الربع الثالث من 2025

تسارع نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثالث من 2025 إلى 4.8% على أساس سنوي، مدعوماً بنمو القطاع النفطي بنحو 8.3%.

وحقق القطاع غير النفطي نمواً قدره 4.3%، فيما تسارع نمو القطاع الحكومي إلى 1.4%.في حين زادت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.4% خلال الفترة نفسها.

وعلى أساس ربعي معدّل موسمياً، سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعاً بنسبة 1.4% مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.

وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث سجّلت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدل نمو بلغ 11.9%، تلتها أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.3% على أساس سنوي. كما ارتفعت أنشطة الكهرباء والغاز والماء بنسبة 6.4%، تليها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.2% خلال الربع الثالث 2025.

وعلى جانب مكوّنات الإنفاق، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 2.6%، بينما انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 0.6% على أساس ربعي، رغم ارتفاعه سنوياً بنسبة 6.2%. كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي بنسبة 3.1% على أساس سنوي

وفي قطاع التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات بنسبة 18.4% سنوياً، فيما زادت الواردات بنسبة 7.5% على أساس ربعي، بينما تراجع النمو السنوي للقطاع بنسبة 4.3%