اجتماع مجمع كهنة أبوقرقاص بحضور الأنبا فيلوباتير

عقد مجمع كهنة إيبارشية أبو قرقاص، أمس، اجتماعهم الدوري في دير الشهيد مار مينا العجايبي بقرية منهري التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقفها.

القانون الكنسي

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبتها كلمة ألقاها نيافة الأنبا فيلوباتير ضمن سلسلة محاضرات عن "القانون الكنسي" والتي يلقيها نيافته في اجتماع الآباء الكهنة شهريًا، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة القداس الإلهي، بكنيسة الشهيد مارجرجس بالبيضاء، مركز تمي الأمديد التابعة للإيبارشية.

وتفقد نيافته عقب انتهاء القداس الإلهي منشآت الكنيسة، كما حضر نيافته خدمة مدارس الأحد بها ، وتابع أحوال الخدمة بالكنيسة.