تداول 37 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة (6) سفن، وتم تداول (37000) طن بضائع و(646) شاحنة و(24) سيارة.



وأوضح المركز - في بيان - أن حركة الواردات شملت (2000) طن بضائع و(126) شاحنة و(6) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (35000) طن بضائع و(520) شاحنة و(18) سيارة، حيث شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة LILY، بينما تغادر السفينة ROYAL وعلى متنها 21 ألف طن فوسفات متجهة للهند وغادرت السفينتان Alcudia Express، والحرية.



وشهد ميناء نويبع تداول (1600) طن بضائع و(137) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أور، وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانيها .