خاص.. الأهلي يقترب من مهاجم على طريقة وسام أبو علي| تفاصيل
صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن
مصر وإيران يرفضان بقوة .. مونديال أمريكا يشعل الجدل بفاعلية مباراة الفخر
3 أسابيع.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
تصدير شحنة غاز مسال جديدة تبلغ 150 ألف متر مكعب من مجمع إدكو إلى تركيا
رئيس الوزراء: التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من تحول مفاجئ في حالة الطقس| تفاصيل
فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة|ننشر الشروط والتفاصيل
من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد
محمد صلاح وجهاً لوجه مع أرني سلوت في تدريب ليفربول| فيديو
تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة
أسرة العندليب تدشّن موقعًا إلكترونيًا لمشاهدة منزل عبد الحليم حافظ ومقتنياته
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي بالقليوبية

إبراهيم الهواري

عادت الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الزراعي بنها – القاهرة بمحافظة القليوبية، عقب رفع آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار، والذي أسفر عن إصابة 11 شخصًا نُقلوا جميعًا إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وشهد طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي أمام مستشفى طوخ اتجاه بنها، اليوم، حادث انقلاب ميكروباص أسفر عن إصابة 11 شخصا بسبب سوء الأحوال الجوية، وجرى نقل المصابين لمستشفى قها وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا بالحادث وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف بفرع إسعاف القليوبية إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع الإصابات وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة في موقع الحادث.
وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما لم تُسجَّل أي حالات وفاة حتى الآن، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
جمال شعبان: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة
الطقس
وصفات 10 دقائق .. إنقاذ يوم الأمهات العاملات
