عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي بالقليوبية

عادت الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الزراعي بنها – القاهرة بمحافظة القليوبية، عقب رفع آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار، والذي أسفر عن إصابة 11 شخصًا نُقلوا جميعًا إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وشهد طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي أمام مستشفى طوخ اتجاه بنها، اليوم، حادث انقلاب ميكروباص أسفر عن إصابة 11 شخصا بسبب سوء الأحوال الجوية، وجرى نقل المصابين لمستشفى قها وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا بالحادث وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف بفرع إسعاف القليوبية إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع الإصابات وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة في موقع الحادث.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما لم تُسجَّل أي حالات وفاة حتى الآن، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.