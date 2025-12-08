قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تجتمع لاختيار الفائز بدورة 2026
النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: نجدد الدعوة للمواطنين المشاركة في عملية الاقتراع
أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
رجال يد الأهلي يهزم طلائع الجيش في الدوري
محافظة الجيزة تنصح المواطنين بالابتعاد عن مصادر الكهرباء بسبب الأمطار
محافظات

محافظ أسوان يتفقد مدرسة أحمد طه حسين الثانوية لمتابعة سير العملية التعليمية

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة ميدانية لتفقد مدرسة أحمد طه حسين الثانوية المشتركة حيث يأتى فى إطار حرصه المستمر على الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير أجواء تعليمية مريحة وآمنة لأبنائنا الطلاب داخل مختلف المدارس. 

رافقه بالجولة كل من محمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، والمهندس أبو الحمد أبو الوفا مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وعمرو إمبابى مدير إدارة أسوان التعليمية. 

وخلال جولته بالمدرسه حرص المحافظ على تفقد عددًا من الفصول والمعامل والمكتبات المدرسية حيث تضم المدرسة 22 فصل يستوعب 1225 طالب وطالبة ، كما إستمع المحافظ لآراء الطلاب والمعلمين حول إحتياجاتهم ، بالإضافة إلى الإطمئنان على تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى .

ووجه محافظ أسوان مسؤولى التربية والتعليم بسرعة تلبية المطالب الملحة، وخاصة المتعلقة بالصيانة البسيطة وتوفير بعض الأدوات التعليمية ومنها سرعة إنهاء أعمال الصيانة الجارية لتطوير أرضية الملعب الخماسى وبلاطات الإنترلوك المحيطة به بفناء المدرسة .

جولة مدارس

وكلف المحافظ مدير التربية والتعليم بالتنسيق مع الأبنية التعليمية لإعداد خطة تنفيذية شاملة تضم بيان بكافة أعمال التطوير والصيانة اللازمة بمختلف المدارس مع إعداد جدول زمنى للإنتهاء منها على مراحل. 

موجهاً بضرورة إستمرار المتابعة الميدانية والإلتزام بمعايير الجودة داخل المدارس، بجانب تكثيف الأنشطة التربوية التي تساهم في تنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم. 

ووجه الدكتور إسماعيل كمال الشكر لهيئات التدريس والعاملين على جهودهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد الطلاب على التحصيل والتفوق حيث أن ملف التعليم يأتي على رأس أولويات المحافظة بإعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتنمية المجتمع.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

سر التتبيلة… كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

