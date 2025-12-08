محافظ أسوان يتفقد مدرسة أحمد طه حسين الثانوية لمتابعة سير العملية التعليمية

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة ميدانية لتفقد مدرسة أحمد طه حسين الثانوية المشتركة حيث يأتى فى إطار حرصه المستمر على الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير أجواء تعليمية مريحة وآمنة لأبنائنا الطلاب داخل مختلف المدارس.

رافقه بالجولة كل من محمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، والمهندس أبو الحمد أبو الوفا مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وعمرو إمبابى مدير إدارة أسوان التعليمية.

وخلال جولته بالمدرسه حرص المحافظ على تفقد عددًا من الفصول والمعامل والمكتبات المدرسية حيث تضم المدرسة 22 فصل يستوعب 1225 طالب وطالبة ، كما إستمع المحافظ لآراء الطلاب والمعلمين حول إحتياجاتهم ، بالإضافة إلى الإطمئنان على تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى .

ووجه محافظ أسوان مسؤولى التربية والتعليم بسرعة تلبية المطالب الملحة، وخاصة المتعلقة بالصيانة البسيطة وتوفير بعض الأدوات التعليمية ومنها سرعة إنهاء أعمال الصيانة الجارية لتطوير أرضية الملعب الخماسى وبلاطات الإنترلوك المحيطة به بفناء المدرسة .

جولة مدارس

وكلف المحافظ مدير التربية والتعليم بالتنسيق مع الأبنية التعليمية لإعداد خطة تنفيذية شاملة تضم بيان بكافة أعمال التطوير والصيانة اللازمة بمختلف المدارس مع إعداد جدول زمنى للإنتهاء منها على مراحل.

موجهاً بضرورة إستمرار المتابعة الميدانية والإلتزام بمعايير الجودة داخل المدارس، بجانب تكثيف الأنشطة التربوية التي تساهم في تنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم.

ووجه الدكتور إسماعيل كمال الشكر لهيئات التدريس والعاملين على جهودهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد الطلاب على التحصيل والتفوق حيث أن ملف التعليم يأتي على رأس أولويات المحافظة بإعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتنمية المجتمع.