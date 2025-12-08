تعرف على تفاصيل لقاء محافظ أسوان بمدير الأمن

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمكتبه ، باللواء عبدالله جلال مدير أمن أسوان حيث تناول اللقاء دعم الإستقرار الأمنى والسلم الإجتماعى بتحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى من خلال المواجهة الحازمة للظواهر السلبية من إزالة التعديات والإشغالات والتسول وتأمين الأفواج السياحية ، مع السيطرة على حركة عربات الحنطور التوك توك ، وأيضاً تكثيف الجهود للحد من إنتشار الإدمان وتعاطى المخدرات بين الشباب .

وقد ركز اللقاء على الإستمرار فى كافة أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن ، وخاصة في مواجهة ظاهرة التسول ، فيما سيتم تكثيف التأمين داخل السوق السياحى لضمان توفير أجواء الأمن والأمان للحركة السياحية به.

بينما تناول اللقاء الأستمرار فى تنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة في المدن والقرى التي تشهد هذه الظاهرة ، بجانب تنظيم حملات دورية لإزالة الإشغالات والتعديات على خطوط التنظيم داخل الأسواق والشوارع والطرق الرئيسية ، بالإضافة إلى السيطرة على حركة سير عربات التوك توك داخل المدن وإلزامها بخطوط سير محددة في الشوارع والمناطق الداخلية ، وأيضاً بالنجوع والقرى.

كما تناول لقاء محافظ أسوان ومدير الأمن آليات السيطرة على مواقف السيرفيس والتاكسي والحنطور ، بما يساهم في تطوير خدماتها للمواطن الأسوانى ، وهو الذى يتزامن مع قيام المحافظة بالتعاون مع الجهات المختصة بتطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية ، ولا سيما طرق السادات وكورنيش النيل الجديد ، وكيما والسماد ، علاوة على الطريق الشرقى الدائرى الذى يستهدف تحويل حركة النقل الثقيل خارج مدينة أسوان للقضاء على الإختناقات والتكدس المرورى.

فيما تناول اللقاء أيضاً مواصلة الجهود لتنفيذ المبادرة المحلية " أسوان بلا إدمان " ، وخاصة المحور الأمنى منها بتوجيه ضربات أمنية لبؤر تجارة وتوزيع المخدرات للقضاء على العناصر الإجرامية ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ المحور العلاجى والمحور التوعوى .