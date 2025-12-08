قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

قبول مبدئي لتحالف الطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا بقيادة جامعة أسوان ضمن تحالف وتنمية

جهود جامعة اسوان
جهود جامعة اسوان
محمد عبد الفتاح

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القبول المبدئي للتحالف الاستراتيجي"أنظمة الطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا" بمشاركة جامعة أسوان، لتكون أحدي التحالفات التسعة المعتمدة ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، في خطوة تعزز دور جنوب الصعيد كمنطقة واعدة للابتكار والتنمية المستدامة.

وقد أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خطابًا رسميًا يتضمن نتائج التقييم الذي شمل أكثر من 100 مقترح تحالفي على مستوى الجمهورية، خضعت للمفاضلة وفق ثلاثة معايير رئيسية: نوعية الفكرة، جاهزية الشركاء، والقابلية للتنفيذ.

ويعكس اختيار التحالف الذي تقوده جامعة أسوان قدرة الجامعة وشركائها على تقديم نموذج وطني رائد يدعم التحول نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

جهود جامعية

صرح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان ،انه يمثل هذا القبول المبدئي اعترافًا مهمًا بثقة الدولة في جامعة أسوان وقدرتها على قيادة مشروعات وطنية نوعية في مجالات الطاقة المتجددة. نحن ملتزمون بتحويل البحث العلمي إلى تطبيقات عملية وشركات ناشئة تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جنوب الصعيد.

وأضاف "نصرت" أتقدم بخالص التهنئة لأسرة الجامعة وفريق العمل بقيادة الدكتور محمد عبد العزيز عرابي، وجميع الشركاء الذين ساهموا في هذا الإنجاز.

وأشار الدكتور محمد عبد العزيز عرابي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الي نجاح التحالف جاء نتيجة تكامل الجهود الأكاديمية والصناعية والمجتمعية. ونفخر بأن مركز أبحاث إلكترونات القوى وحاضنة النيل للابتكار يشكلان قاطرة العمل داخل التحالف من خلال تطوير حلول مبتكرة للطاقة ودعم تحويل الأفكار إلى شركات ناشئة.

كما يضم التحالف مجموعة من الشركاء الوطنيين، من بينهم جامعة الأزهر،جامعة السويدي، شركة السويدي إلكتريك، شركة سنابل للبحث والتطوير،شركة بكره لتمويل المخاطر، شركتا نورنيشن وأتوم الناشئتان، جمعية أم حبيبة،ويؤدي كل منهم دورًا تكامليًا لدعم البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال في مجال الطاقة المتجددة.

ويركز التحالف على تطوير حلول مبتكرة في الطاقة النظيفة، وتوطين تكنولوجيا إنتاج ونقل وتخزين الطاقة، إضافة إلى دعم تأسيس شركات ناشئة قادرة على خلق فرص عمل مستدامة داخل محافظات جنوب الصعيد.

ويأتي ذلك في إطار رؤية جامعة أسوان لتعزيز دورها الإقليمي في دعم الابتكار وخدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية بما يؤكد هذا الإنجاز مكانة جامعة أسوان كإحدى الجامعات الرائدة في ملف الطاقة والبحث العلمي، ودورها في قيادة شراكات وطنية تعزز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة في جنوب مصر.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

بالصور

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

سر التتبيلة… كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

