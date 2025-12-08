قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تزامنا مع الأمطار.. أمن القاهرة يدفع بخدمات مرورية في الميادين
أحمد موسى ينفعل بسبب شائعات رسوم تأشيرة الدخول لمصر: حملة ممنهجة
قانون الإيجار القديم.. اعرف الزيادة النهائية على المستأجرين
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق
الكرملين: بوتين وترامب لن يلتقيا في 2025
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة في يناير
أقل مما يستحق.. أول تعليق من جوارديولا بشأن عدم مشاركة مرموش باستمرار
أحمد موسى يحذر من الشائعات الموجهة ضد السياحة المصرية
منتخب عمان يفوز على جزر القمر ويودعان بطولة كأس العرب
الأرصاد: منخفض أوروبي يضرب البلاد وتوقعات بأمطار غزيرة حتى نهاية الأسبوع
بسام راضي: سياسة أديس أبابا تهدد أمن مصر والسودان القومي.. فيديو
ملخص ونتيجة مباراة المغرب والسعودية بكأس العرب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

العرض الأول لفيلم القصص بحضور كامل نجومه بمهرجان البحر الأحمر

محمد نبيل

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العرض الأول لفيلم "القصص" للمخرج أبو بكر شوقي.

تدور أحداث الفيلم بين عامَي 1967 وأواخر الثمانينيات، ويروي قصة أحمد، عازف البيانو الطموح، الذي تجمعه صداقة مع فتاة نمساوية عبر المراسلة، لتتطور هذه الصداقة تدريجيًا إلى علاقة حب عميقة تتحدى المسافات والمتغيرات. ورغم الصعوبات التي تواجههما، يسعى الاثنان للتمسك ببعضهما ولحلم حياة سعيدة مليئة بالأمل والشغف.

يضم الفيلم مجموعة بارزة من النجوم، من بينهم: أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، شريف الدسوقي، خالد مختار، أحمد الأعزر وعمرو عابد.

اخبار الفن نجوم الفن مهرجان البحر الاحمر

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

أمطار رعدية تضرب القاهرة الكبرى وتحذيرات من حبات برد| الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

نائب محافظ الأقصر يعقد لقاء اليوم المفتوح للاستماع إلى شكاوى المواطنين

نائب محافظ الأقصر يشهد انطلاق فعاليات "القوافل الطبية المجانية" بالتعاون بين جمعية البر والتقوى ومبادرة ظواهر

قرار عاجل من تعليم القليوبية بشأن تعطيل الدراسة غدا

6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

أكلات الشتاء للشعور بالدفء… وصفات غير تقليدية تنتشر سريعا

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

فيديو

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

