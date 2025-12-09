قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

استصلاح الأراضي يزيل 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوع

التعدى على الأراضي
التعدى على الأراضي
شيماء مجدي

كشف قطاع استصلاح الأراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إزالة 80 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 6615 مترًا، خلال الأسبوع الماضي، فضلا عن بحث والرد على 45 نقطة متغير مكاني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورصد 42 متغيرًا مكانيًا من مركز ومدينة الحمام. 


يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع استصلاح الأراضي، حول أبرز الجهود والأنشطة، التي تم بذلها خلال الأسبوع الماضي، فيما يتعلق بحماية الرقعة الزراعية وتطهير المساقي وتطوير الجمعيات ودعم المزارعين، في جميع المناطق التابعة.


وسلط التقرير الضوء على جهود تطهير المساقي والمصارف لضمان كفاءة الري، ووصول المياه للأراضي، حيث أنجز القطاع عمليات تطهير واسعة النطاق شملت مناطق بنجر السكر وشمال البحيرة والفيوم وكفر الشيخ، شملت الانتهاء من تطهير 18 مسقى فرعية وخاصة بطول إجمالي 25650 مترًا، فضلا عن تطهير 33 مصرفًا بإجمالي طول يبلغ 42100 متر.

وشهد الأسبوع الماضي، جولات وزيارات ميدانية للمتابعة، وتفقد سير العمل بالمشروعات والجمعيات الزراعية، حيث تم تفقد مزرعة الإنتاج الحيواني ببيصار التابعة لمشروع الخدمات الزراعية، فضلا عن المرور على الجمعيات الزراعية بمراقبة طيبة لمتابعة صرف الأسمدة المدعمة على الطبيعة، والتأكد من مطابقتها ومنظومة كارت الفلاح بعد جرد المخازن، مع عقد لقاءات مباشرة مع المزارعين للاستماع لمطالبهم.
ونفذ القطاع خلال الأسبوع الماضي، نحو 30 ندوة إرشادية و 8 مدارس حقلية و 15 لقاء وزيارة ميدانية بمراقبات مختلفة، تناولت محاصيل القمح والطماطم والبنجر والفول والموالح والصحة البيطرية ومكافحة الآفات،  كما تم الانتهاء من أعمال تطوير جمعيتي بين المطربين والهيطة بمراقبة صان الحجر، بالإضافة إلى عقد 20 جمعية عمومية عادية وغير عادية للجمعيات الزراعية في عدة مراقبات.

استصلاح الأراضي الأراضي الزراعية الجمعيات الزراعية الزراعة

