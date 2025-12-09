قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العربي القطري يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع يزن النعيمات
منصات إطلاق ودروع سيراميكية.. رئيس العربية للتصنيع يكشف قدرات ضخمة للمعدات العسكرية المصرية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
فرص ذهبية للشباب.. وزارة العمل تعن عن وظائف برواتب تصل لـ20 ألف جنيه
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
مع تقلبات الطقس وانخفاض الحرارة.. اعرف أعراض التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج
طقس الغد: جبهة باردة تجتاح البلاد.. اضطراب الملاحة في المتوسط وأمطار غزيرة تهدد الدلتا
مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف
بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه
غارة أمريكية على مأرب اليمينة.. وأنباء عن مقـ.تل قياديين بتنظيم القاعدة
مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية
تعطيل الدراسة بهذه المحافظات.. تحذيرات جوية عاجلة مع اتساع موجة الأمطار
توك شو

لأول مرة هتسمعها.. اعرف من عمرو الليثي إزاي موسيقى رأفت الهجان اتعملت في 5 دقايق

المنتج عمرو الصيفي
المنتج عمرو الصيفي
محمود محسن

في حلقة استثنائية وفنية خاصة بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي ، استضاف  الإعلامي عمرو الليثي في رفيقة مشواره الإعلامية القديرة مرفت القفاص وابنه المهندس مراد وصديق عمره أو "الصندوق الأسود" لكل أسراره، المنتج الكبير عمرو الصيفي.

وقال الإعلامي عمرو الليثي انني حضرت عمار الشريعي وهو يقوم بتلحين تتر وموسيقي رأفت الهجان والذي حقق نجاح منقطع النظير ، والبداية اننا كنا عنده في المنزل ، وكنت اجلس معه وكنت وقتها مساعد مخرج بالمسلسل وكنت متواجد معه ، حتي ينتهي من تقديم الموسيقي التصويرية والتتر  لمسلسل رأفت الهجان وأخذها الي المخرج جمال عبد الحميد والذي كان سيقوم بعمل تترات المسلسل 


واضاف الليثي وحتي الساعة الثالثة صباحا لم يكن هناك اي الخان او موسيقي ، ونمت وقتها فوجدت من يوقظني اصحي يالا بينا ، وكنت أنا وهم ومهندس آخر اسمه عمرو وكان لديه استديو بشقته وتابع وقام الشريعي بمسك العود وقدم لحن ثم تلك آخري وقال للمهندس عمرو  قم بتركيب وفي لحظات كان موسيقي الشهيرة لمسلسل رأفت الهجان قد خرجت الي النور ، ليأتي اليوم الثاني ويجتمع الموسيقين ليخرجوا لنا هذه الموسيقي الرائعة والخالدة.

وعقب المنتج عمرو الصيفي ان عمار ذهب الي التليفزيون للاتفاق علي مسلسل رافت الهجان وكان قطاع الإنتاج وقتها لم ينشئ ، وقابل وقتها مسئول هناك وقال له لماذا كل المخرجين بيطلبوك فرد عمار أنا بهتم جدا بشغلي وبصرف عليه ولا يهمني المقابل المادي قدر خروج العمل بشكل يرضي الجماهير  .. فرد عليه بشمل قاسي واحنا مش مهتمين انك تقدم العمل وهنا غضب عمان وانزعج بشدة.

واضاف ونحن خارجين من المبني قابلنا وقتها الاستاذ ممدوح الليثي وكان رئيس افلام التليفزيون، وذهب معه الي الاستاذة سامية صادق وحكي لها ما حصل وكان ردها رائعا وكانت تقدر عمار الشريعي وسالته عن أجره وكان وقتها ٨٠٠٠ الاف جنيه كأعلي أجر ، وقالت له ان اجره سيصبح ١٢ الف جنيه.

وعقبت زوجته ان نور رافت الهجان من اهم تترات عمار الشريعي وايضا حديث الصبح المساء ودموع في عيون وقحة.

  
بينما عقب عمرو الليثي انني كنت اتحدث معه عن اغنية للأطفال في البرنامج فقال ابي حاضر وقام بغناء اغنية كان في واد اسمه الشاطر عمرو

عمار الشريعي مرفت القفاص عمرو الصيفي رأفت الهجان المخرج جمال عبد الحميد

