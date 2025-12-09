قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بإعادة انتخابات النواب في 30 دائرة مُلغاة بأمر الإدارية العليا
برق ورعد وسيول .. أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء
لسه 12 يوم.. مفاجأة للمواطنين بشأن الشتاء
حديقة الحيوان تستعيد عافيتها.. ولادات قياسية وخطط تطوير عالمية
تغييرات هجومية .. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأردن فى كأس العرب
تحذير جوي.. سحب رعدية تغطي محافظات البحر المتوسط
كأس العرب.. 5 قنوات ناقلة لقاء مصر والأردن في هذا الموعد
تفاصيل جلسة استئناف البلوجر أم سجدة على حكم حبسها
اليوم.. منتخب مصر يواجه الأردن فى لقاء الفرصة الأخيرة فى كأس العرب
العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة
الفوز يضمن له الصعود.. منتخب مصر يواجه الأردن بحثاً عن التأهل لربع النهائي
مصابون جراء استهداف خيام النازحين بقنابل متفجرة في البلدة القديمة بغزة
لسه 12 يوم.. مفاجأة للمواطنين بشأن الشتاء

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية قبل النزول من البيت لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

12 يومًا على الشتاء

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، ونهاد سمير، أن البلاد حتى اليوم لم تدخل فصل الشتاء، موضحة أن فصل الشتاء يبدأ رسميا وفلكيا في 21 من الشهر الجاري، أي متبقي 12 يومًا.

ولفتت إلى أن الأجواء خلال الشهر الحالي تعتبر أجواء شتوية، وأن هذا الشهر يعتبر من أشهر الشتاء، وأن الأيام الأخيرة من فصل الخريف تكون قريبة جدا للشتاء.

وأشارت إلى أن الأسبوع الحالي يعتبر شتوي بامتياز، وأن البلاد تتأثر بالأمطار، وأن البلاد تأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وأن هناك كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

ولفتت إلى أن البلاد تشهد درجات حرارة أقل من المعدل الطبيعي لمثل هذا التوقيت من العام، وأن العظمى بالقاهرة خلال النهار تكون بين 19 لـ 20 درجة.

وأوضحت أن درجة الحرارة في الصباح الباكل تسجل 12 درجة، ولذلك على المواطنين توخي الحذر، من الانخفاضات في درجات الحرارة في فترة المساء والصباح، والتي تصل في بعض المناطق لـ 10 درجات.

