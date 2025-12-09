لسه 12 يوم.. مفاجأة للمواطنين بشأن الشتاء

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية قبل النزول من البيت لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

12 يومًا على الشتاء

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، ونهاد سمير، أن البلاد حتى اليوم لم تدخل فصل الشتاء، موضحة أن فصل الشتاء يبدأ رسميا وفلكيا في 21 من الشهر الجاري، أي متبقي 12 يومًا.

ولفتت إلى أن الأجواء خلال الشهر الحالي تعتبر أجواء شتوية، وأن هذا الشهر يعتبر من أشهر الشتاء، وأن الأيام الأخيرة من فصل الخريف تكون قريبة جدا للشتاء.

وأشارت إلى أن الأسبوع الحالي يعتبر شتوي بامتياز، وأن البلاد تتأثر بالأمطار، وأن البلاد تأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وأن هناك كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

ولفتت إلى أن البلاد تشهد درجات حرارة أقل من المعدل الطبيعي لمثل هذا التوقيت من العام، وأن العظمى بالقاهرة خلال النهار تكون بين 19 لـ 20 درجة.

وأوضحت أن درجة الحرارة في الصباح الباكل تسجل 12 درجة، ولذلك على المواطنين توخي الحذر، من الانخفاضات في درجات الحرارة في فترة المساء والصباح، والتي تصل في بعض المناطق لـ 10 درجات.