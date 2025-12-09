التضامن تنظم معرض ديارنا جامعات للحرف اليدوية والتراثية بجامعة القاهرة

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات معرض "ديارنا جامعات للحرف اليدوية والتراثية" بجامعة القاهرة، حيث يأتي ذلك في إطار تنظيم المعرض بمختلف الجامعات التي بها وحدات التضامن الاجتماعي.

وشهد افتتاح المعرض الدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هالة عفيفي منسق مكتب تعزيز الهوية التراثية بالجامعة، والدكتورة منال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

ويشهد المعرض مشاركة 45 عارضا وعارضة، من بينهم 14 طالبة من جامعة القاهرة، حيث يقدمون المعروضات التي تناسب الطلاب من منتجات خشبية وأعمال الديكورات واللوحات الرائعة المعبرة عن الأجواء المصرية الأصيلة والاكسسوارات المنزلية المطعمة ومنتجات التجميل والملابس الجاهزة بتصميماتها من ملابس الأطفال والسيدات والمنتجات والمشغولات القطنية المتنوعة من المفروشات والملابس وأشغال سيناء المتميزة بتصميماتها الرائعة وأشغال الخزف.

هذا ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تنظيم وحدات التضامن الاجتماعي المتواجدة في مختلف الجامعات بالتنسيق مع قطاع المعارض بالوزارة معرض " ديارنا جامعات للحرف اليدوية والتراثية" في عدد من الجامعات .