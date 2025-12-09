أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. سعر عيار 21 بالمصنعية

أسعار الذهب اليوم .. استقرار نسبي في أسعار الذهب اليوم في مصر في ظل انخفاض بسيط قبل اجتماع الفيدرالي الأميركي ، ويترقب الجميع مصير سعر الذهب عالمياً ومحلياً خلال الفترة المقبلة و ما إذا كان سيستمر في الصعود أم يستقر نسبياً.

يستعرض لكم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر على كافة الأعيرة مع احتساب المصنعية ..

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، نحو 6417.14 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، قيمة 5615 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، قيمة 4812.86 جنيه.

سعر مصنعية الذهب في مصر

تتباين تكلفة مصنعية الذهب في السوق المصري وفقًا لنوع المشغولات وحجمها، حيث تتراوح عادة بين 150 و200 جنيه للجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 قيمة 44920 جنيها.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمى، سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، نحو 4199 دولارًا للأوقية، حسبما ذكرت الشعبة.

انخفاض الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأميركي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون إشارات حول احتمال تبنّي دورة تيسير نقدي أبطأ من المتوقع خلال اجتماع الفدرالي الأميركي الممتد ليومين والذي يبدأ لاحقاً اليوم.

وتراجع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنحو 0.1% 4183.30 دولاراً للأونصة.

فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند 4214.40 دولاراً للأونصة.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في «أواندا»، إن المستثمرين «يُعيدون ترتيب مراكزهم بشكل واسع قبل اجتماع البنك المركزي الأميركي»، بحسب رويترز.

وأضاف: «في وقت سابق من هذا الشهر، قدّم جيروم باول، رئيس الفدرالي، توجيهات متشددة بشأن خفض معدلات الفائدة خلال مؤتمره الصحفي، ما دفع مستثمري سندات الخزانة الأميركية إلى إعادة تقييم مواقعهم».

ولامست عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها في شهرين ونصف أمس الاثنين، وهو اتجاه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المدرة للعائد، مثل الذهب.

ويتوقع محللون على نطاق واسع أن يُقدم الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع على خفض معدلات الفائدة، مصحوباً بإشارات تعكس شروطاً أكثر تشدداً لأي تيسير إضافي خلال العام المقبل.