خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. سعر عيار 21 بالمصنعية
أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة
اقتراب حلول شهر رجب 1447 هجريا ... تعرف على عدد الأيام المتبقية وفضله
رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية
مفتي الجمهورية: فصل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة روحية
اليوم اللي ألبس فيه فوشيا| رد صادم من إيمي سمير غانم على منتقدي أحدث إطلالاتها
مهتمتش بفيلم جديد | أحمد شوبير يشيد بجهود لميس الحديدي في قضية وفاة السباح ياسين
شركات بريطانية كبرى تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر
محافظ كفر الشيخ يعلن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس
إعادة الهيكلة والتمويل.. تفاصيل إحالة متحدث الجماعة وعبدالمنعم أبو الفتوح ونجل الشاطر للجنايات| خاص
مصدر أمني: الانتهاء من خطة تأمين الانتخابات بالدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
أزمة صحية مفاجئة.. رحمة حسن تكشف تعرضها لـ عاهة دائمة بعد جلسة تجميل

هاجر ابراهيم

أعلنت الممثلة المصرية رحمة حسن عن تدهور حالة شعرها نتيجة خطأ طبي، مشيرة إلى احتمالية تعرضها لعاهة دائمة.

فنانة مصرية تفاجئ الجمهور: "شعري وقع كله"

وفي تقرير عرضته فضائية “العربية”، أوضحت رحمة أن الأزمة بدأت عقب جلسة تجميلية في إحدى العيادات، حيث تسببت المواد المستخدمة في أضرار بالغة يصعب علاجها.

وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت الفنانة تفاصيل معاناتها، أمس الجمعة، مرفقة بصور توضح تدهور حالة شعرها، وقالت: "حالة شعري تسوء يوماً بعد يوم بسبب ما استخدمته العيادة، وكل يوم أكتشف أنهم ارتكبوا في حقي جريمة، وقد تكون عاهة مدى الحياة".

كما أضافت أنها تتلقى رسائل للاطمئنان من محبيها، لكنها أكدت أن وضعها الصحي أصبح أسوأ مما كان متوقعاً.
 

الصور أثارت موجة غضب واسعة على منصات التواصل، واعتبره ناشطون «جريمة »
نشرت الفنانة رحمة حسن صوراً لها على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” وعلقت قائلة: أن ما حدث لم يكن مجرد عرض جانبي بسيط، بل تأثير مباشر نتيجة إجراء تجميلي لم يتم التعامل معه بطريقة مهنية، وهو ما دفعها لاتخاذ خطوات قانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مع الآخرين.

ومن أبرز ما قالته رحمة حسن عن تطورات حالتها الصحية، وهي :

ـ تعرضت لخطأ طبي أثناء إجراء تجميلي: أكدت رحمة أن الإجراء كان بسيطًا، لكن سوء تنفيذه تسبب في مشكلة صحية واضحة ظهرت بعد ساعات من مغادرتها العيادة.

ـ ظهور تورمات ومضاعفات غير متوقعة: أشارت إلى أن أول الأعراض كان تورمًا شديدًا في الوجه، تبعه ألم مستمر، ما دفعها لزيارة طبيب آخر للتدخل العاجل.

ـ استشارة أكثر من طبيب لتقييم الحالة: ذكرت أنها استعانت بطبيب متخصص لمعرفة حجم الضرر، وأكد لها أن ما تعرضت له يعود إلى استخدام مواد غير مناسبة أو تقنية خاطئة.


ـ تفكيرها في اتخاذ إجراءات قانونية: أوضحت أنها تفكر في اتخاذ خطوات قانونية ضد العيادة بسبب الإهمال الطبي الذي تسبب في تدهور حالتها.

ـ طمأنة جمهورها على حالتها الحالية: أكدت أن وضعها الصحي أصبح أفضل، لكنها ما زالت تحت المتابعة الطبية إلى حين التعافي الكامل.

رسالة تحذير للجمهور
وجهت رسالة لمتابعيها بضرورة التأكد من خبرة الطبيب ومصداقية المكان قبل الخضوع لأي إجراءات تجميلية.

