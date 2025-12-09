قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ جنوب سيناء يلتقي رموز البدو بسانت كاترين لدفع مشروع "التجلي الأعظم"

المحافظ خلال لقاء البدو بسانت كاترين
ايمن محمد

​التقى اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بعدد من مشايخ وعواقل مدينة سانت كاترين، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يحرص عليها مع رموز البدو، بهدف تعزيز التواصل المباشر والاستماع إلى المطالب، ودعم جهود التنمية المستدامة في المدينة.

 جاء هذا اللقاء تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى تحقيق التنمية الشاملة في سيناء.

حضر اللقاء رئيس المدينة ومديرو مديريات الإدارات الخدمية المختلفة بجنوب سيناء.
​استعرض محافظ جنوب سيناء، خلال اللقاء، جهود الدولة المبذولة لتلبية احتياجات أهالي سانت كاترين.

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية تولي المدينة اهتماماً خاصاً لمكانتها الدينية والتاريخية والإنسانية الفريدة.

وتناول المحافظ أهمية مشروع «التجلي الأعظم»، مشيراً إلى أنه مشروع قومي وتنموي يهدف إلى إحداث نقلة حضارية شاملة، مع الالتزام التام بالحفاظ على الطابع البيئي والتراثي للمنطقة، وتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع المباشر على سكان المدينة.

​كما أشار اللواء خالد مبارك إلى جهود المحافظة في توفير وحدات الإسكان الاجتماعي، وعقد بروتوكولات تعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة الأوقاف.

وتطرق المحافظ إلى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خصوصاً تلك المرتبطة بالبيئة، من خلال تمويل بيت الزكاة والصدقات بإشراف الأزهر الشريف الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للأهالي.

​وبيّن المحافظ خطة المحافظة لإحلال وتجديد المنازل وتنفيذ أعمال إنشاء أسقف للمنازل التي تحتاج إلى تطوير، في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق "حياة كريمة" لأهالي سانت كاترين وكافة مدن جنوب سيناء.

​من جانبهم، أعرب مشايخ وعواقل مدينة سانت كاترين عن خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الكبير بتنمية سيناء وأبنائها.

و أشادوا بفرص العمل والتطوير التي يحققها مشروع «التجلي الأعظم»، وما يصبو إليه من زيادة في أعداد السائحين، وهو مصدر الرزق الأول في كاترين.

كما وجهوا الشكر إلى محافظ جنوب سيناء على جهوده المتواصلة وتواصله الدائم مع الأهالي، مشيدين باستجابته لمطالبهم التي نقلوها بخصوص عدد من الخدمات والمرافق الحيوية.

جنوب سيناء المحافظ لقاء البدو سانت كاترين

