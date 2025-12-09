محافظ أسيوط يلتقي سفير مصر لدى الهند في مستهل زيارته لنيودلهي على رأس وفد اقتصادي

استهل اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، زيارته الرسمية إلى الهند بلقاء السفير كامل جلال، سفير مصر لدى الهند، بمقر السفارة المصرية في نيودلهي، بحضور أعضاء الوفد الاقتصادي والاستثماري المرافق للمحافظ وذلك ضمن برنامج يهدف إلى فتح مسارات جديدة للتعاون التجاري والصناعي مع الهند، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو توسيع الشراكات الدولية واستقطاب استثمارات نوعية.

تعزيز حضور أسيوط على خريطة الاستثمار الدولية

وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم التحرك الاقتصادي للمحافظة داخل واحدة من أكبر وأسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وتعزيز حضور أسيوط على خريطة الاستثمار الدولية.

وأكد الجانبان على أهمية تحويل التقارب السياسي والثقافي بين البلدين إلى شراكات ومشروعات اقتصادية ملموسة تخدم الطرفين.

من جانبه، أشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الزيارة تهدف إلى فتح مسارات جديدة للتعاون التجاري والصناعي مع الهند، وعرض فرص الاستثمار في أسيوط أمام مستثمرين وشركات هندية كبرى، لافتاً إلى أن المحافظة تمتلك مزايا تنافسية من حيث البنية التحتية والمناطق الصناعية المؤهلة.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع مسئولين حكوميين ورؤساء شركات ومناطق صناعية في نيودلهي، لعرض فرص الاستثمار وتمكين الشركات المصرية من التوسع داخل السوق الهندية الكبيرة، مع بحث آليات دعم التعاون المشترك.

وأعرب المحافظ عن تطلعه لأن تسفر الزيارة عن نتائج عملية واستثمارات مباشرة تعزز الاقتصاد الوطني وتفتح أسواقاً جديدة لمنتجات الصعيد، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وضمان بيئة تشريعية وبنية تحتية داعمة.