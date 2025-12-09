قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
سحب رعدية وأمطار تمتد للداخل.. الأرصاد تحذر من البرق ونشاط الرياح
رئيس الوزراء يتفقد مشروع رفع كفاءة وتأهيل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي
تحطّم طائرة عسكرية روسية ضخمة في مقاطعة إيفانوفو ومصرع سبعة على متنها
حفل تكريم لـ الخطيب في جامعة هارفارد
المستشار الألماني: لسنا بحاجة إلى الأمريكيين لإنقاذ الديمقراطية في أوروبا
محافظات

محافظ أسيوط يلتقي سفير مصر لدى الهند في مستهل زيارته لنيودلهي على رأس وفد اقتصادي

إيهاب عمر

استهل اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، زيارته الرسمية إلى الهند بلقاء السفير كامل جلال، سفير مصر لدى الهند، بمقر السفارة المصرية في نيودلهي، بحضور أعضاء الوفد الاقتصادي والاستثماري المرافق للمحافظ وذلك ضمن برنامج يهدف إلى فتح مسارات جديدة للتعاون التجاري والصناعي مع الهند، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو توسيع الشراكات الدولية واستقطاب استثمارات نوعية.

تعزيز حضور أسيوط على خريطة الاستثمار الدولية

وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم التحرك الاقتصادي للمحافظة داخل واحدة من أكبر وأسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وتعزيز حضور أسيوط على خريطة الاستثمار الدولية. 

وأكد الجانبان على أهمية تحويل التقارب السياسي والثقافي بين البلدين إلى شراكات ومشروعات اقتصادية ملموسة تخدم الطرفين.

من جانبه، أشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الزيارة تهدف إلى فتح مسارات جديدة للتعاون التجاري والصناعي مع الهند، وعرض فرص الاستثمار في أسيوط أمام مستثمرين وشركات هندية كبرى، لافتاً إلى أن المحافظة تمتلك مزايا تنافسية من حيث البنية التحتية والمناطق الصناعية المؤهلة.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع مسئولين حكوميين ورؤساء شركات ومناطق صناعية في نيودلهي، لعرض فرص الاستثمار وتمكين الشركات المصرية من التوسع داخل السوق الهندية الكبيرة، مع بحث آليات دعم التعاون المشترك.

وأعرب المحافظ عن تطلعه لأن تسفر الزيارة عن نتائج عملية واستثمارات مباشرة تعزز الاقتصاد الوطني وتفتح أسواقاً جديدة لمنتجات الصعيد، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وضمان بيئة تشريعية وبنية تحتية داعمة.

غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo

تريند التاكو المصري .. كيف تحوّلت أكلة بسيطة إلى ظاهرة على السوشيال ميديا؟

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة خطيبة عمر مرموش من مركب في النيل

علي مدار المراحل الثلاث للموجة 27.. إزالة 1236 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

