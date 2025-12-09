الجنائية الدولية تحكم على زعيم ميليشيا سوداني بالسجن 20 عامًا

حكم قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، على زعيم ميليشيا الجنجويد السودانية بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع الكارثي في ​​دارفور قبل أكثر من 20 عاما.

في جلسة استماع الشهر الماضي، طلب الادعاء العام الحكم بالسجن مدى الحياة على “علي محمد علي عبد الرحمن” الذي أدين في أكتوبر بارتكاب 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك إصدار أوامر إعدام جماعي وضرب سجينين حتى الموت بفأس في عامي 2003 و2004.

وقال المدعي العام جوليان نيكولز للقضاة في جلسة النطق بالحكم في نوفمبر الماضي: "لقد ارتكب هذه الجرائم عن علم وعمد، ومع ما تظهره الأدلة من حماس وقوة".

رد فعل زعيم المليشيا

ووقف عبد الرحمن (76 عاما) واستمع، لكنه لم يبد أي رد فعل عندما أصدرت القاضية جوانا كورنر الحكم.