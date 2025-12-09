مدير تعليم جنوب سيناء: نظام البكالوريا يمنح الطلاب أدوات متقدمة تؤهلهم للجامعة

قال عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن نظام شهادة البكالوريا يمنح الطلاب أدوات تعليمية متقدمة تؤهلهم بصورة أفضل للمرحلة الجامعية، مؤكدًا أن هذا النظام يُعد خطوة مهمة لتطوير مهارات الطلاب وقدراتهم البحثية.

وجاء ذلك خلال زيارته لمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بمدينة طور سيناء، اليوم الثلاثاء ٩ ديسمبر الجاري، ضمن جولة تفقدية لعدد من مدارس المدينة.

وأجرى عتلم حوارًا مع طلاب الصف الأول الثانوي بشأن نظام البكالوريا، مشيرًا إلى أنه يوفر فرصًا متعددة للاختبارات ومسارات تعليمية متنوعة تُسهم في تنمية مهارات التفكير والتحليل والبحث لدى الطلاب.

وحرص مدير التعليم على مناقشة الطلاب في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي المدرجة ضمن المناهج المطوّرة، واستمع لآرائهم حول محتوى منصة "كيريو" ومدى استيعابهم لها، حيث أكد الطلاب سهولة المحتوى وتوافقه مع قدراتهم، مشيرا أنهم أتمّوا مستويات متقدمة على المنصة.

وأكد عتلم أن الوزارة تعمل على تعزيز مهارات الطلاب في لغات البرمجة وتنمية روح الابتكار واستخدام الأدوات الرقمية الحديثة، موضحًا أن مهارات الذكاء الاصطناعي أصبحت من أكثر المهارات المطلوبة عالميًا، وأن دمجها في المناهج يُعد خطوة محورية في تطوير التعليم المصري وتزويد الطلاب بمهارات المستقبل.

كما زار مدير مديرية التربية والتعليم مدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية، وتفقد عددًا من الفصول، و اطّلع على نسب حضور الطلاب وكراسات التقييم الأسبوعية، ووقف على مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، مؤكدًا أنه سيتم متابعة المدرسة بشكل دوري لضمان توفير تعليمية مناسبة.