تشكيل الكويت والإمارات في المواجهة الحاسمة بكأس العرب

أعلن هيليو سوزا، المدير الفني لمنتخب الكويت، عن تشيكل فريقه لمواجهة منتخب الإمارات، على استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العرب قطر 2025.

وجاء تشكيل منتخب الكويت كالتالي:

حراسة المرمى: خالد الرشيدي

خط الدفاع:

فهد الهاجري - خالد صباح - معاذ الظفيري - عبد الوهاب العوضي

خط الوسط:

فواز عايض - احمد الظفيري - يوسف ماجد - سلطان العنزي

خط الهجوم:

محمد دحام - يوسف حامد.

البدلاء:

سليمان عبد الغفور - ناصر فالح - محمد الشريفي - معاذ العنزي - رضا هاني - عيد الرشيدي - شبيب الخالدي - راشد الدوسري - سعود الحوشان - حسن حمدات - عذبي شهاب - ناصر خضر.

تشكيل الإمارات

وأعلن الروماني أولاريو كوزمين مدرب المنتخب الإماراتي، عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: حمد المقبالي

خط الدفاع:

روبين فيليب - لوكاس بيمنتا - ساشا إيفكوفيتش - ماركوس ميلوني

خط الوسط:

ماجد راشد - نيكولاس خيمينيز - يحيي الغساني

خط الهجوم:

على صالح - كايو لوكاس - برونو أوليفيرا

البدلاء:

علي خصيف - عادل الحوسني - خالد الظنحاني - كوامي كويدو - ريتشارد أوكونور - يحيي نادر - عصام فايز - محمد جمعة - سلطان عادل