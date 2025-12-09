قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 دقيقة .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الأردن بكأس العرب
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة
تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي
المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا
نائب رئيس جامبيا: افتتاح المركز الطبي المصري خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي
أول ما نطق به لسانه القرآن .. عمر ذو البصيرة يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبته
نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا
وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير
مشروع رياضي .. CNN تكشف تفاصيل العرض الخيالي لـ محمد صلاح من الدوري السعودي
أرفع أوسمة منظمة الأغذية للقادة | الفاو تمنح الرئيس السيسي ميدالية أجريكولا
رياضة

تشكيل الكويت والإمارات في المواجهة الحاسمة بكأس العرب

الكويت والإمارات
الكويت والإمارات
إسلام مقلد

أعلن هيليو سوزا، المدير الفني لمنتخب الكويت، عن تشيكل فريقه لمواجهة منتخب الإمارات، على استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العرب قطر 2025.

وجاء تشكيل منتخب الكويت كالتالي:

حراسة المرمى: خالد الرشيدي

خط الدفاع:

فهد الهاجري - خالد صباح - معاذ الظفيري - عبد الوهاب العوضي

خط الوسط:

فواز عايض - احمد الظفيري - يوسف ماجد - سلطان العنزي

خط الهجوم:
محمد دحام - يوسف حامد.

البدلاء:

سليمان عبد الغفور - ناصر فالح - محمد الشريفي - معاذ العنزي - رضا هاني - عيد الرشيدي - شبيب الخالدي - راشد الدوسري - سعود الحوشان - حسن حمدات - عذبي شهاب - ناصر خضر.

تشكيل الإمارات

وأعلن الروماني أولاريو كوزمين مدرب المنتخب الإماراتي، عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: حمد المقبالي

خط الدفاع:
روبين فيليب - لوكاس بيمنتا - ساشا إيفكوفيتش - ماركوس ميلوني

خط الوسط:
ماجد راشد - نيكولاس خيمينيز - يحيي الغساني

خط الهجوم:
على صالح - كايو لوكاس - برونو أوليفيرا

البدلاء:

علي خصيف - عادل الحوسني - خالد الظنحاني - كوامي كويدو - ريتشارد أوكونور - يحيي نادر - عصام فايز - محمد جمعة - سلطان عادل

