بيدفي ورخيص.. طريقة عمل طاجن عدس مدمس

ترغب الكثير من النساء في تعلم طريقة عمل طاجن عدس مدمس حيث يزيد من الشعور بالدفء ويمنحه الطاقة الكافية بجانب الشعور بالشبع.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن عدس مدمس بالبيض للشيف عماد الخشن مقدم برنامج جدو عماد على قناة سي بي سي سفرة



مقادير طاجن عدس مدمس



عدس بني مدمس

ثوم مفروم

زبدة

ملح

فلفل اسود

بابريكا

بيض

كزبرة خضراء مفرومة

طريقة تحضير عدس مدمس بالبيض



يشوح الثوم في الزبدة مع الكزبرة ويتبل بالملح والفلفل الأسود.



ضعي العدس وقلبيه

في طاجن ثم ضعي الخليط مع البيض على الوجه وادخليه الفرن حتى اكتمال النضج ويقدم ساخنا مع الخبز البلدي والسلطة.