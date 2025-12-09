تشكيل الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر

أعلن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية، في اللقاء المقرر انطلاقه اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية، والمقامة على ملعب استاد المقاولون العرب.

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة التي تضم أندية المصري، حرس الحدود، زد، الاتحاد السكندري، سموحة، وكهرباء الإسماعيلية، في واحدة من أقوى مجموعات البطولة.

ويشهد تشكيل الزمالك الاعتماد على مجموعة من الشباب والناشئين، في ظل غياب لاعبي الفريق المنضمين لمنتخب مصر الأول استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية، وآخرين مع المنتخب المصري المشارك في بطولة كأس العرب.

ويقود هجوم الزمالك اليوم ثلاثي مكوّن من: أحمد شريف – عمرو ناصر – البرازيلي خوان بيزيرا.

التشكيل الرسمي للزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا