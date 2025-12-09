ترامب: أيام الرئيس الفنزويلي باتت معدودة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الحكم "باتت معدودة"، في أقوى إشارة حتى الآن إلى إمكانية تغيير نهج واشنطن تجاه الأزمة الفنزويلية، وألمح إلى احتمال نشر قوات أمريكية في فنزويلا.

يأتي ذلك في إطار مساع للإطاحة بمادورو، الذي يتهمه ترامب بـ"تصدير المخدرات والأشخاص الخطرين" إلى الولايات المتحدة.



ورفض ترامب -في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو" نُشرت اليوم الثلاثاء- استبعاد خيار التدخل العسكري المباشر، رغم التحذيرات الصادرة من بعض قيادات اليمين الأمريكي، الذين اعتبروا أن أي غزو بري لفنزويلا سيكون "خطا أحمر" بالنسبة لأنصار ترامب الذين صوتوا له لإنهاء التدخلات الخارجية لا توسيعها.