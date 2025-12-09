تحطم طائرة شحن للجيش السوداني غرب بورتسودان

تحطمت طائرة شحن تابعة للجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، غرب مدينة بورتسودان، بعد إقلاعها من قاعدة دقنة الجوية.

وأفادت قناة "العربية" أن الطائرة سقطت في منطقة "اداراويب" نتيجة عطل فني مفاجئ، دون أن تصدر السلطات السودانية بعد بيانًا رسميًا بشأن عدد الضحايا أو حجم الأضرار.

في تطور منفصل، أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على شبكة عابرة للحدود، متهمة بتأجيج الحرب في السودان. وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات استهدفت أربعة أفراد وأربع كيانات، تتهمهم بتجنيد عسكريين كولومبيين سابقين وتدريب جنود، بمن فيهم أطفال، للقتال ضمن قوات الدعم السريع السودانية.