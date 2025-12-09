أحد أبطال مسرحية سقوط حر: أعشق المسرح منذ الطفولة.. وأسعى للمضي قدما في مجال الغناء

قال بهاء الطمباري، أحد أبطال مسرحية سقوط حر والذي قدم شخصية " وكيل النيابة توم ديفينبورت"، إنه عشق المسرح منذ صغره، وخاض تجارب محدودة في مرحلة الطفولة، من بينها مسرحية من إخراج شقيقه الفنان رامي الطمباري.



تابع خلال لقاء ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: تخرجت من معهد الموسيقى العربية بتفوق، وأنهيت دراستي العليا، وأنا الآن أعمل معيدًا في المعهد.



وأضاف: أسعى حاليًا للمضي قدمًا في مجال التمثيل جنبًا إلى جنب مع الغناء باعتباره الموهبة الرئيسية، خاصة أن المسرح الغنائي مهم، وقدمت عرضًا مسرحيًا مميزًا في ولا في الأحلام.



وعن إتقان اللغة العربية في مسرحية سقوط حر، أرجع الفضل في ذلك لشقيقه الفنان هاني الطمباري، قائلًا: في يوم كامل جلسنا 12 ساعة متواصلة لوضع التشكيل على النص وإتقان اللغة العربية بمساعدة شقيقي الفنان هاني الطمباري.



وبيّن أن حرص فريق العمل على إتقان اللغة العربية جاء لأن العرض في مهرجان قرطاج المسرحي يتطلب الفصحى، خاصة أن الشعب التونسي ذواق ويحب اللغة العربية ويتقنها جيدًا.



إختتم : " قررنا أن نقدم العرض بإتقان وشيء بحب كنا عاوزين ننبسط ومش رايحين عشان ناخد جوائز كنا رايحين نشرف مصر ونقابة المهن التمثيلية "