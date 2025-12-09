قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرة السباح يوسف توكّل مرتضى منصور في قضية وفاته الصادمة
كيف عادت تسجيلات الشيخ محمد رفعت إلى النور؟.. تفاصيل تُروى لأول مرة
أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة
الجعار : أزمة الإيجار القديم تتفاقم بسبب نقص البيانات والإحصائيات
وزير الأوقاف يشهد أمسية دينية بمسجد الحسين برفقة ضيوف المسابقة العالمية للقرآن
شوط أول سلبي بين ليفربول وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
تحذير من كيهك | 30 يومًا تحدد مصير المحاصيل الاستراتيجية في مصر
لتلافي اختراق الهواتف.. القومي لتنظيم الاتصالات يوجه نصيحة ذهبية للمواطنين
في ضربة قوية .. ضبط 2 طن مصنعات لحوم وفراخ مجهولة المصدر ببنها | صور
الحكم يلغى هدف تقدم ليفربول على إنتر ميلان
أبو الغيط يطالب بسن تشريعات دولية وأممية لضبط الذكاء الاصطناعي
انطلاق فعاليات مشروع مسرح المواجهة والتجوال بكفر الشيخ

أ ش أ

 انطلقت جولة مشروع مسرح المواجهة والتجوال التابعة للبيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة في جامعة كفر الشيخ، وشهد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم القائم بعمل رئيس الجامعة، العرض المسرحي "توتة توتة" بقاعة المؤتمرات الكبرى.
وقال رئيس قطاع المسرح المخرج هشام عطوة -وفقا لبيان لوزارة الثقافة مساء اليوم الثلاثاء- إن الجولة تأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنشر الوعي الثقافي والفني داخل الجامعات المصرية، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تتيح للطلاب التفاعل المباشر مع الفنون وتثري خبراتهم الإبداعية.
حضر الفعالية كل من: الدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والعقيد محمود صلاح مدير إدارة التربية العسكرية، إلى جانب عمداء الكليات وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وعلى هامش الفعالية، افتتح رئيس الجامعة معرض الفنون التشكيلية ومعرض الكتاب التابعين لوزارة الثقافة، واللذين يضمان أعمالًا فنية مميزة من لوحات تشكيلية ونماذج إبداعية متنوعة، إضافة إلى جناح شامل للكتب يتيح للطلاب الاطلاع واقتناء الإصدارات الثقافية والعلمية.
ولاقى العرض المسرحي والمعرضان إقبالاً واسعًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، الذين أشادوا بدور وزارة الثقافة في دعم الحركة الفنية والثقافية داخل الحرم الجامعي، مؤكدين أن هذه الفعاليات تساهم في توسيع مدارك الطلاب وتعزيز الحس الإبداعي لديهم
وأكد محمد الشرقاوي المشرف على مشروع مسرح المواجهة والتجوال، أن جولة المشروع بكفر الشيخ، والتي انطلقت أمس وتستمر حتى 15 ديسمبر 2025، تشهد سلسلة عروض وأنشطة ثقافية متنوعة تشمل المسرح والفنون التشكيلية. تشمل الفعاليات عروضًا بمشاركة 300 إلى 600 طفل في دار الحنان لرعاية الأيتام، كما تتضمن عروضًا في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة كفر الشيخ، وقرى المحافظة مثل قرية تيده بسيدي سالم، وقرية دقلت وقرية الزعفران بمركز الحامول. وقرية القنى بمركز مطوبس، بهدف تعزيز الوعي الفني والثقافي لدى الشباب والمجتمع المحلي.

