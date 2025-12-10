اتفاق جديد بين أشرف حكيمي وباريس سان جيرمان قبل أمم أفريقيا

كشف تقرير صحفي فرنسي عن اتفاق جديد بين نادي باريس سان جيرمان ونجمه المغربي أشرف حكيمي، يقضي بسفر اللاعب إلى المغرب لاستكمال برنامجه التأهيلي بعد إصابته في كاحل القدم اليسرى.

ووفقًا لصحيفة لوباريزيان الفرنسية، اتفق حكيمي مع إدارة باريس سان جيرمان على هذه الخطوة بهدف تعزيز فرصه في اللحاق بانطلاقة المنتخب المغربي في كأس أمم أفريقيا التي ستستضيفها بلاده خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الظهير الأيمن الدولي وصل المغرب برفقة طبيب واختصاصي علاج طبيعي من الجهاز الطبي للنادي الباريسي، في إطار متابعة حالته عن قرب.

ويبتعد حكيمي عن الملاعب منذ 4 نوفمبر الماضي، إثر تدخل قوي من لويس دياز لاعب بايرن ميونخ خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المغربي مشواره في البطولة بمواجهة جزر القمر في 21 ديسمبر، قبل أن يلتقي مالي وزامبيا ضمن منافسات المجموعة الأولى يومي 26 و29 ديسمبر على التوالي.