قوات الدفاع الجوي الروسية تدمر 287 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 287 طائرة أوكرانية مسيرة، خلال الليلة الماضية، فوق مناطق عدة في البلاد.



وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم الخميس، "إنه تم تدمير 118 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و40 فوق مقاطعة كالوغا، ومثلها فوق مقاطعة موسكو، من بينها 32 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو العاصمة مباشرة".إضافة لذلك، تم إسقاط 27 مسيرة فوق مقاطعة تولا، و19 فوق مقاطعة نوفغورود، و11 فوق مقاطعة ياروسلافل، و10 فوق مقاطعة ليبيتسك، و6 فوق مقاطعة سمولينسك، و5 فوق مقاطعة كورسك، ومثلها فوق مقاطعة أوريول، و4 فوق مقاطعة فورونيج، واثنتين فوق مقاطعة ريازان.