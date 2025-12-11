قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد انتظام الدراسة داخل مدرسة «واقعة التعدي على مُعلم بالمقص»|صور
بعد إضافة الكشري.. أطباق عربية تتحول لأيقونة عالمية على قائمة اليونسكو
بعد إعلان انتشاره رسمياً.. أعراض فيروس H1N1 ونصائج ناجحة للعلاج
تعرف على أهم المراحل في تاريخ سيارة فورد موستانج
أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور
من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه
مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها
ذكرى رحيل محمود أبو زيد .. مبدع النصوص الإنسانية وعرّاب الشخصيات المُركّبة
مصر تدعو إلى إزالة العوائق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البحر المتوسط
طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر
بث مباشر|رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات ويحضر المعرض الدولي لمخرجات البحوث
رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات
أخبار العالم

قوات الدفاع الجوي الروسية تدمر 287 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 287 طائرة أوكرانية مسيرة، خلال الليلة الماضية، فوق مناطق عدة في البلاد.


وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم الخميس، "إنه تم تدمير 118 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و40 فوق مقاطعة كالوغا، ومثلها فوق مقاطعة موسكو، من بينها 32 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو العاصمة مباشرة".إضافة لذلك، تم إسقاط 27 مسيرة فوق مقاطعة تولا، و19 فوق مقاطعة نوفغورود، و11 فوق مقاطعة ياروسلافل، و10 فوق مقاطعة ليبيتسك، و6 فوق مقاطعة سمولينسك، و5 فوق مقاطعة كورسك، ومثلها فوق مقاطعة أوريول، و4 فوق مقاطعة فورونيج، واثنتين فوق مقاطعة ريازان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مديرية أمن القاهرة

الأمن يكثف تحرياته لكشف حقيقة تحـ.ـرش عامل بـ طلاب Kg2 في مدرسة شهيرة بالتجمع

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026.. من هم المستفيدون رسمياً؟

الفنان طارق الأمير وأحمد حلمي

آخر ظهور فني في "عسل أسود".. تدهور حالة طارق الأمير الصحية يثير القلق

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

محمد صلاح

عرض سعودي مغر.. هل تتحقق نبوءة ليلى عبداللطيف عن مصير محمد صلاح؟

افشة

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

ترشيحاتنا

فوائد شوربة العدس

كنز غذائي .. ماذا يحدث عند تناول شوربة العدس في الشتاء؟

برودة الطقس

طرق طبيعية لتدفئة الجسم بدون دفاية

السكري

تُسيطر على السكر وتحمى القلب .. اكتشف فوائد نوع خضار شهير

بالصور

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

فيديو

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

