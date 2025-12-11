كفر الشيخ.. استمرار كسح مياه الأمطار من شوارع سيدي سالم| صور

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ، كسح مياه الأمطار من الشوارع، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ بضرورة متابعة أعمال رفع كفاءة النظافة العامة.

وفي سياق متصل، تفقد فتحى يوسف رئيس المركز والمدينة بمتابعة استمرار أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة أولاً بأول بشوارع المدينة وسحب تجمعات مياه الأمطار بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية.

جاء ذلك بإشراف إبراهيم رجب الدسوقي نائب رئيس المركز والمدينة للنظافة والتجميل ومحمد أبو شعيشع، مدير إدارة النظافة والتجميل.