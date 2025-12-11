عشان تدفى.. طريقة عمل شوربة عدس بالقشطة

مع الأجواء الباردة التي تعيشها أغلب البلدان، يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الأكلات و الأطباق التي تمنحك الشعور بالدفئ.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل شوربة عدس بالقشطة.

مقادير شوربة عدس بالقشطة



● عدس أصفر

● بطاطس

● بصل

● جزر

● ثوم فصوص

● سمنة

● ملح

● فلفل أسود

● كمون ناعم

● قشطة بلدي

● خبز بلدي

● بصل أخضر

طريقة تحضير شوربة عدس بالقشطة



يسلق العدس في الماء في إناء على النار مع قطع البطاطس والبصل والجزر والثوم

يضرب الخليط في الخلاط

يوضع الخليط في إناء على النار مرة أخرى

يضاف الملح والفلفل والكمون حسب الرغبة

يمكن إضافة القشطة

يغرف الخليط ويضاف المزيد من القشطة على الوجه

تقدم الشوربة مع الخبز والبصل الأخضر .