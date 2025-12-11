طريقة عمل شوربة ثوم... جديدة وغير تقليدية

شوربة ثوم من الأطباق الجانبية التي يمكنك تطبيقها خلال فصل الشتاء فهي تمنحك الشعور بالدفئ بالإضافة إلي ذلك فهي من الأكلات الغير تقليدية واللذيذة.

قدم الشيف عمر إسماعيل، مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل شوربة ثوم فيما يلي….

مقادير شوربة ثوم



● ثوم كامل مشوي

● بصل مفروم

● مرقة

● ملح وفلفل

● زعتر

● زيت زيتون

● زبدة

● أعشاب إيطالية مجففة

● كريمة حامضية

طريقة تحضير شوربة ثوم



في حلة على النار توضع زبدة , زيت زيتون ثم يضاف بصل مفروم , أعشبا إيطالية , ملح , فلفل و تشوح المكونات

ثم يضاف ثوم مشوى و تشوح المكونات ثم تضاف مرقة , أعشاب إيطالية , زعتر فريش

تقلب المكونات و تترك الشوربة على النار

تضرب المكونات بالمضرب اليدوى

توضع الشوربة في بولة

توضع كريمة حامضية في بولة و تقلب جيداً ثم تضاف للشوربة

تقلب الشوربة جيداً

توضع الشوربة في طبق التقديم

يوضع على الوجه قليل من الزعتر الفريش

تقدم.