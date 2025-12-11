الإعادة بين مرشحين اثنين بالمنشأة بسوهاج في انتخابات مجلس النواب 2025

أعلن المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الـ19 دائرة المُلغاة من الهيئة، إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وإعادة دائرة إطسا بالفيوم.

الإعادة بين مرشحين اثنين بالمنشأة بسوهاج بانتخابات مجلس النواب 2025

وأعلن رئيس الهيئة الإعادة بين مرشحين اثنين بالدائرة السادسة المنشأة بسوهاج هما: فيصل محمد – إسماعيل محمد.

والإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الخامسة جرجا بسوهاج بين ياسر نصر – مصطفى خليفة – عبدالحكيم حساني – محمود علي.

والإعادة بين 6 مرشحين في الدائرة الرابعة مركز طهطا بسوهاج بين إبراهيم محمد – نشأت فؤاد – مصطفى حسين – عمرو أحمد – علاء سليمان – عماد الدين محفوظ.

والإعادة في الدائرة الثالثة المراغة بسوهاج بين مرشحين اثنين مصطفى أحمد – حجاج السيد.

والإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الثانية أخميم بسوهاج شعبان لطفي – زكريا محمد – عصام رأفت – عفيفي الشريف.

والإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الأولى سوهاج وهم: علاء الدين قدري – حازم ذكي – دياب محمد – علي مصطفى.

والإعادة في أسيوط دائرة “الفتح” بين عصام محمود – أحمد حسين – علي سيد – أماني مصطفى – نعمان أحمد – محمد عبد المنعم.

والإعادة بين 4 مرشحين بمركز أبشواي بالفيوم بانتخابات مجلس النواب، بين يوسف أحمد – علاء السيد – مصطفى محمد – محمد عبد الحميد.

وأضاف أن المرشحين الفائزين بالدائرة الأولى بمحافظة الفيوم ومقرها مركز الفيوم، محمد محمود أحمد عبد القوي، وعلي أيوب محمد عبد المجيد عثمان صالح، والإعادة بين المرشحين سيد أحمد سلطان يوسف ومحمد فؤاد زغلول عبد الحفيظ.

وفي دائرة الجيزة بدائرة مركز إمبابة، المرشح الفائز الطيب أحمد، والإعادة بين وليد المليجي ونشوى الديب.