الإدارية العليا تحدد جلسة عاجلة لنظر 31 طعنا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
خبير: فرنسا ترى في طلب نيجيريا فرصة لاستعادة نفوذها الأمني والسياسي بغرب أفريقيا
بيراميدز يكتفي بـ2 مليون دولار في كأس إنتركونتيننتال| تفاصيل
من شبح المصحة النفسية إلى بر الأمان.. القصة الكاملة لأزمة سيدة مع أشقائها بسبب الميراث
جارة عروس المنوفية: شفتها كانت ميـ.تة وسلفتها كانت مضروبة وبتنزل د.م من وشها
قبل أمم أفريقيا.. رسالة حاسمة من أحمد موسى لمحمد صلاح.. فيديو
تحمل سخافات كثيرة.. أحمد موسى: التحديات أمام رئيس الوزراء كبيرة لكنه قدها
محافظ كفرالشيخ يتابع تنفيذ مشروعات حماية الشريط الساحلي
وصلوا 31..ارتفاع عدد الطعون المقدمة للإدارية العليا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
تعليم سوهاج تطلق فعاليات برنامج صحتهم مستقبلهم للتوعية بأهمية ترشيد المياه
هدما جدار الغرفة.. شخصان يتعديان على شقيقهما بكفر الشيخ من أجل الميراث |فيديو
رغم التصالح مع مدرب ليفربول.. محمد صلاح يصل جدة الأسبوع الجاري.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية يجري جولة موسعة بالشوارع الفرعية بطنطا لمتابعة رفع مياه الأمطار والإشغالات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
أ ش أ

أجرى محافظ الغربية أشرف الجندي، جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من الشوارع الفرعية والمناطق الداخلية بحي أول وثان طنطا، وذلك لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار، والوقوف على مستوى النظافة العامة، ورفع الإشغالات، والتأكد من انتظام العمل على أرض الواقع دون تهاون، في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على السيولة المرورية وسلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وضمان سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.


وخلال جولته، شدد محافظ الغربية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة التواجد الميداني الدائم في الشوارع، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة استجابة وتحركًا فوريًا للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار أو مظاهر إهمال، مع توجيه تعليمات مشددة بتكثيف أعمال شفط المياه ورفع المخلفات أولًا بأول، وعدم السماح بوجود أي مظهر من مظاهر التقصير أو العشوائية التي قد تؤثر على حياة المواطنين اليومية.


وتوقف المحافظ بعدد من المناطق التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار، وحرص على متابعة وصول سيارات كسح المياه بنفسه، حيث ظل بالموقع حتى الانتهاء من أعمال الشفط وعودة الشوارع إلى حالتها الطبيعية، كما تابع أعمال النظافة في عدد من الشوارع الفرعية، موجها باستمرار العمل حتى الانتهاء الكامل من رفع المخلفات وتراكمات الأتربة، مؤكدًا أن النظافة حق أصيل للمواطن.


كما تابع المحافظ جهود رفع الإشغالات بعدد من الشوارع، ووجه بإزالة أي تعديات تعوق حركة المارة أو المرور، مشددًا على أن الشارع يجب أن يكون منظمًا وآمنًا ويعكس صورة حضارية للمدينة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون استثناء.


وأكد الجندي أن المحافظة لن تسمح بوجود أي مظاهر سلبية، وأن المتابعة مستمرة على مدار الساعة، خاصة في ظل التقلبات الجوية، مشددًا على أن رؤساء المراكز والأحياء مسؤولون بشكل مباشر عن مستوى الشارع داخل نطاقهم، وأن التقييم يتم بناءً على الأداء الفعلي والتواجد الميداني، بما يحقق رضا المواطن ويحافظ على سلامته.


واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار رفع درجة الاستعداد، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، مع استمرار الحملات الميدانية المفاجئة لضمان الالتزام الكامل بالتوجيهات، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، ولن تدخر جهدًا في توفير بيئة آمنة ونظيفة تليق بأبناء المحافظة.

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

أرشيفية

وزير الحرب الأمريكي يعلن القضاء على منفذ هجوم وسط سوريا

أرشيفية

قوات الدعم السريع تنفي مسؤوليتها عن استهداف مقر أممي في كادوقلي

نبيل أبو ردينة- المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية

الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات السفير الأمريكي المؤيدة للاستيطان

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

رئيس الأركان يعود لمصر بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

