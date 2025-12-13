قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الضرائب تعلن مواعيد محاضرات التوعية الضريبية.. تفاصيل

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

تستأنف مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال، خلال الأسبوع الجاري والذي يبدأ اعتبارا من صباح غدٍ الأحد ولمدة 5 أيام متصلة؛ عمليات استمرار تنظيم 15 ندوة تثقيفية لدعم المجتمع الضريبي و المخاطبين بأداء الضريبة.

وأعلنت مصلحة الضرائب بدء تنفيذ عمليات تدشين الندوات الأسبوعية والتي تجرى بشكل دوري بواقع 3 ندوات يوميا من الأحد حتي الخميس من الأسبوع الجاري .

وقالت مصلحة الضرائب إنه من المقرر إطلاق الندوات المستهدفة علي مدار 30 ساعة أسبوعية بإجمالي ساعتين للمحاضرة الواحدة بما يعني 3 حلقات لمدة 3 ساعات يوميا ولمدة 5 أيام متصلة.

جدول مواعيد المحاضرة

تركز المحاضرات التي تستهدفها مصلحة الضرائب المصرية على أكثر من 5 ملفات استراتيجية أبرزها " الفاتورة والإيصال الإلكتروني، احتساب ضرائب المرتبات والأجور PayRoll، حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية المقدمة للممولين، ربط الفاتورة الإلكترونية مع منظومة نافذة التابعة لمصلحة الجمارك المصرية.

ويحاضر في المحاضرات نخبة من قيادات المصلحة علي مستوى المأموريات والإدارات المتخصصة أبرزها إدارات" التطوير ومتابعة البرامج، البحوث الضريبية، مركز أول كبار الممولين، وحدة التجارة الإلكترونية، الإرشاد الضريبي، التفتيش على المصالح الحكومية، الدعم الداخلي للتعاملات الإلكترونية".

موضوعات المحاضرات

تتضمن أبرز المحاضرات التي تحمل أرقام من من من 2640 – 2654 خلال المدة المذكورة حيث تتضمن الندوات وورش التدريب بعناوين وموضوعات:

  • منظومة الفاتورة الإلكترونية 
  • دور منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية في تبسيط إجراءات تقديم نماذج الدفعات المقدمة
  • الضريبية لأنشطة المهن الحرة دخل وقيمة مضافة
  • كيفية الاستفادة من النظام الضريبي المبسط
  • منظومة توحيد معايير و أسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات
  • نظرة عامة على منظومة الإيصال الإلكتروني و أهدافها ومزاياها والفرق بينها وبين منظومة الفاتورة الإلكترونية
  • الضريبة على التجارة الإلكترونية
  • منظومة الفاتورة الإلكترونية و الربط بينها وبين منظومة نافذة
  • الإعفاءات الضريبية في ضوء القانون 76 وتعديلاته
رشا عبد العال مصلحة الضرائب اخبار مصر مال واعمال المجتمع الضريبي ندوات تثقيفية الإيصال الإلكتروني الفاتورة الإلكترونية التسهيلات والحوافز الضريبية

