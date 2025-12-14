الأنبا توماس يترأس عيد تدشين كنيسة الملاك ميخائيل بمدينة السادس من أكتوبر

ترأس نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قداس عيد تدشين كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بمنطقة ابن بيتك، بمدينة السادس من أكتوبر.

صلاة القداس الإلهي

ترأس صاحب النيافة صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمشاركة الأب روفائيل فوزي، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، حيث ألقى الأنبا توماس عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "إرسال 72 رسول كرسل سلام".

كذلك، هنأ راعي الإيبارشيّة شعب الكنيسة بعيد تدشين الرعية، بدء مسيرة صوم الميلاد، واقتراب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد.