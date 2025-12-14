الجامعة العربية تدين الهجوم على قوات الأمم المتحدة في جنوب كردفان

​أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية بشدة الهجمات بالطائرات المُسيرة التي استهدفت قاعدة كادوقلي اللوجستية التابعة لقوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا) في ولاية جنوب كردفان بالسودان، في 13 ديسمبر، والتي أسفرت عن سقوط ستة قتلى وإصابة ثمانية جرحى من أفراد الكتيبة البنغلاديشية المشاركة في قوات حفظ السلام.

​وأعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن خالص تعازي أبو الغيط لحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً تقديره لبعثات الأمم المتحدة العاملة في ظروف بالغة الخطورة.

وشدّد على أن استهداف قوات الأمم المتحدة يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني ويعد جريمة جديدة من جرائم الحرب، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات، مشيراً إلى أن تعزيز المساءلة يشكل ركناً أساسياً لحماية قوات حفظ السلام وصون هيبة القانون الدولي.

كما جدّد دعوة جامعة الدول العربية إلى دعم وتعزيز الجهود الرامية إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في السودان تنطلق من مبادئ الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، واستئناف العملية السياسية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، في إطار عملية شاملة وجامعة ومملوكة للسودانيين.