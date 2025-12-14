لتحسين جودة الحياة.. رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة

واصل اللواء أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الصرف الصحي الجارية بالمحافظة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب المشروعات الممولة من بنك التنمية الأفريقي.

وشملت الجولة تفقد أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي بقرية الرياينة التابعة لمركز أرمنت، والتي تُنفذ ضمن مشروعات «حياة كريمة»، حيث اطمأن رئيس الشركة على نسب التنفيذ وجودة الأعمال، موجّهًا بسرعة الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

كما تابع اللواء أحمد سعيد عرفة أعمال محطة الكيمان الرئيسية للصرف الصحي، الجاري تنفيذها ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل الممول من بنك التنمية الأفريقي، إلى جانب تفقد محطة رفع صرف صحي طفنيس ، والوقوف على الموقف التنفيذي لكافة الأعمال الإنشائية والتجهيزية بالمحطات.

وتضمنت الجولة أيضًا متابعة تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي ضمن مشروع تطوير منطقة معبد إسنا، فضلًا عن تفقد محطة معالجة الكيمان، حيث شدد رئيس الشركة على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة الفنية والتشغيلية، لضمان استدامة المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها فور دخولها الخدمة.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في منظومة الصرف الصحي بالمحافظة، وتعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ومواصلة العمل الميداني لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف مراكز ومدن الأقصر.