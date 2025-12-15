عمرو أديب: الإسرائيلي لما يقـ.تل عربي يبقى فلة شمعة منورة ولو العكس يبقى بيعادي السامية

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه عندنا في أوطاننا وأرض غزة يتم قتل المدنيين يوميا فلا يتحدث أحد، وما تم في غزة من استشهاد 75 مواطنا في غزة بسبب وجودهم في خيام وسط موجات البرد لم يتحدث أحد عنها في العالم.

وقال عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن “الإسرائيلي لما يقتل عربي يبقى فلة شمعة منورة، ولكن العربي لما يقتل إسرائيلي يبقى بيعادي السامية، فلا أحد يؤيد ما حدث في سيدني”.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن أعداد الشهداء الذين سقطوا غزة من الطائرات والمدافع لا تعد ولا تحصى، فأين ضمير العالم مما يحدث في غزة؟.



