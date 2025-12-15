أخبار أسوان| تكثيف جهود الحملات البيطرية والتموينية لضبط الأسعار.. وزيادة معدلات الخطة الإستثمارية

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاحد الموافق : 14/12/2025 أحداث متنوعة .

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماع المجلس التنفيذى لمتابعة نتائج وفعاليات المبادرة الرائدة (توعية – تطعيم – تعقيم) التى تقوم بها مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور جمعة مكى تنفيذاً لإستراتيجية الدولة 2030 للقضاء على مرض السعار ، وأيضاً للتعامل مع الكلاب الضاله والحد من إنتشارها بمختلف المراكز والمدن .

وإستمراراً للجهود المبذولة للمواجهة والقضاء على الظواهر السلبية التى يتضرر منها المجتمع الأسوانى ومنها ظاهرة إنتشار الكلاب الضالة .

,أكد الدكتور إسماعيل كمال على حرصه لدعم مختلف المبادرات التي تستهدف صحة الإنسان والحيوان على حدّ سواء.

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بالإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2025/2026، مع سرعة تسليم جميع المستخلصات والمستندات الدالة على الصرف والتنفيذ ليتسنى تسوية المبالغ الجارى تمويلها بالمرحلة الثانية، وذلك قبل منتصف شهر ديسمبر الجارى، بما ينعكس بالإيجاب على طلب تمويل المرحلة الثالثة من الخطة فى المواعيد المحددة لها.

شدد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مسئولى المحليات ومديرية التموين لتكثيف المرور الميدانى لتفقد المنافذ والمعارض الدائمة للتأكيد على الإلتزام بعرض كافة المنتجات والسلع الغذائية والإستراتيجية للمواطنين بالأسعار المخفضة ، مكلفاً مدير التموين بسرعة إعداد وتجهيز خطة شاملة لمراجعة موقف إنتاج إسطوانات الغاز وحصر أعدادها ونسب توزيعها وذلك لمنع حدوث أى أزمات طارئة والإطمئنان على توفير الكميات الكافية منها لتلبية إحتياجات الأهالى والمواطنين بمختلف المراكز والمدن .

وقد وجه الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين مديرية التموين وجهاز حماية المستلك والهيئة العامة لسلامة الغذاء ومديريتى الصحة والطب البيطرى وشرطة مباحث التموين والوحدات المحلية وغيرها من الجهات المعنية من أجل تشكيل لجان وشن حملات مشتركة مكثفة لتشديد الرقابة علي الأسواق والمخازن وضبط الأسعار ورصد حركة تداول السلع الغذائية ومجابهة أى حالات للإحتكار والإستغلال .

