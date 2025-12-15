قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رياح قوية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لأهالي الاسماعيلية
المغرب.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بمدينة آسفي إلى 21 قتيلا
وزارة الرياضة: كل الجهات المعنية عندها مرونة في أزمة أرض الزمالك إلا إدارة النادي
الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني
تقدم في محادثات برلين بين واشنطن وكييف حول خطة السلام
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| تكثيف جهود الحملات البيطرية والتموينية لضبط الأسعار.. وزيادة معدلات الخطة الإستثمارية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاحد الموافق : 14/12/2025 أحداث متنوعة .

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماع المجلس التنفيذى لمتابعة نتائج وفعاليات المبادرة الرائدة (توعية – تطعيم – تعقيم) التى تقوم بها مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور جمعة مكى تنفيذاً لإستراتيجية الدولة 2030 للقضاء على مرض السعار ، وأيضاً للتعامل مع الكلاب الضاله والحد من إنتشارها بمختلف المراكز والمدن .

وإستمراراً للجهود المبذولة للمواجهة والقضاء على الظواهر السلبية التى يتضرر منها المجتمع الأسوانى  ومنها ظاهرة إنتشار الكلاب الضالة .

,أكد الدكتور إسماعيل كمال على حرصه لدعم مختلف المبادرات التي تستهدف صحة الإنسان والحيوان على حدّ سواء.

محافظ أسوان يتابع نتائج الجهود المبذولة لمديرية الطب البيطرى

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بالإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2025/2026، مع سرعة تسليم جميع المستخلصات والمستندات الدالة على الصرف والتنفيذ ليتسنى تسوية المبالغ الجارى تمويلها بالمرحلة الثانية، وذلك قبل منتصف شهر ديسمبر الجارى، بما ينعكس بالإيجاب على طلب تمويل المرحلة الثالثة من الخطة فى المواعيد المحددة لها.

محافظ أسوان يوجه بالإسراع بمعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالى

جهود متنوعة

شدد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مسئولى المحليات ومديرية التموين لتكثيف المرور الميدانى لتفقد المنافذ والمعارض الدائمة للتأكيد على الإلتزام بعرض كافة المنتجات والسلع الغذائية والإستراتيجية للمواطنين بالأسعار المخفضة ، مكلفاً مدير التموين بسرعة إعداد وتجهيز خطة شاملة لمراجعة موقف إنتاج إسطوانات الغاز وحصر أعدادها ونسب توزيعها وذلك لمنع حدوث أى أزمات طارئة والإطمئنان على توفير الكميات الكافية منها لتلبية إحتياجات الأهالى والمواطنين بمختلف المراكز والمدن .

وقد وجه الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين مديرية التموين وجهاز حماية المستلك والهيئة العامة لسلامة الغذاء ومديريتى الصحة والطب البيطرى وشرطة مباحث التموين والوحدات المحلية وغيرها من الجهات المعنية من أجل تشكيل لجان وشن حملات مشتركة مكثفة لتشديد الرقابة علي الأسواق والمخازن وضبط الأسعار ورصد حركة تداول السلع الغذائية ومجابهة أى حالات للإحتكار والإستغلال .

أسوان.. تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار بالأسواق وتوافر السلع بالمجمعات

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

الحد الأدنى للمعاشات

قرار حكومي برفع الحد الأدنى للمعاشات بدءًا من يناير.. هتقبض كام؟

الهاتف

بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات

اعراض فيروس كورونا

أعراض متحور كورونا الجديد.. كيف تعرف أنك مصاب؟

ترشيحاتنا

اسعاف - ارشيفية

مصرع شخص وإصابة آخر بطلق ناري في أسوان

المبادرة

20 ألف لحاف وبطانية..تدشين مبادرةدعم الأسر الأولى بالرعاية في دمياط

جانب من الحدث

إطلاق شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد

بالصور

خست النص.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خست النص.. ليلى علوى تخطف الانظار بفقدان وزنها
خست النص.. ليلى علوى تخطف الانظار بفقدان وزنها
خست النص.. ليلى علوى تخطف الانظار بفقدان وزنها

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد